Reino Unido da un ejemplo a España con una iniciativa para impulsar el entrenamiento de fuerza para niños de entre 10 y 16 años

La compañía británica Speedflex ha presentado Blade JNRZ, un programa de entrenamiento funcional y de fuerza dirigido a jóvenes de entre 10 y 16 años. La iniciativa, desarrollada en Reino Unido, pone de manifiesto una tendencia que todavía no ha terminado de aterrizar en España: acercar el trabajo de fuerza supervisado a las generaciones más jóvenes.

El programa utiliza la tecnología de resistencia adaptativa propia de Speedflex, un sistema que ajusta la carga según el esfuerzo de cada usuario y minimiza el impacto articular. Las sesiones combinan fuerza, coordinación, resistencia y acondicionamiento físico en un formato dinámico pensado específicamente para este grupo de edad.

Durante décadas, el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes estuvo rodeado de mitos sobre supuestos efectos negativos en el crecimiento. La investigación científica acumulada en los últimos años ha desmontado esas creencias de forma contundente.

Hoy, distintas organizaciones especializadas avalan que los programas de fuerza bien diseñados y supervisados aportan beneficios reales: mejor salud musculoesquelética, mayor coordinación motriz, prevención de lesiones y una condición física general más sólida.

Niños entrenamiento de fuerza / Sport.es

El contexto no podría ser más oportuno. El sedentarismo entre los jóvenes sigue creciendo, el tiempo frente a pantallas se dispara y las formas tradicionales de juego activo retroceden. Ante este escenario, los profesionales de la salud llevan tiempo reclamando nuevas estrategias para revertir la tendencia.

Desde el punto de vista empresarial, iniciativas como Blade JNRZ también reflejan el interés del sector fitness por ampliar su público más allá del adulto tradicional, apostando por servicios orientados a familias y adolescentes con capacidad de generar vínculos duraderos con el ejercicio.

En España, donde el debate sobre los hábitos físicos en la infancia y la adolescencia gana presencia, este tipo de propuestas todavía escasean.

El lanzamiento de Speedflex no es solo una noticia del sector fitness. Es una llamada de atención sobre lo que significa tomarse en serio la salud física de las nuevas generaciones.