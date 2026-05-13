La reflexión de Arnold Schwarzenegger sobre las proteínas que sorprende a miles de deportistas

¿Cuántas veces has escuchado decir que las dietas altas en proteínas podían ser contraproducentes para la salud? Uno de los debates más sonados ha sido si consumir grandes cantidades en proteínas puede acabar dañando órganos como el hígado o los riñones.

Ahora es el propio Arnold Schwarzenegger quien se ha pronunciado sobre esta cuestión, apoyándose en varias investigaciones que han sido publicadas recientemente en revistas científicas.

El ex culturista y siete veces ganador del Mister Olympia asegura que, en personas sanas y deportistas naturales, una alta ingesta de proteínas no parece provocar el agrandamiento de órganos internos:

"Para los culturistas naturales, la alta ingesta de proteínas no parece causar el agrandamiento de los órganos", escribe el actor en su boletín informativo Pump Club.

La polémica comenzó sobre todo después de un estudio publicado en 2019 que sugería que el exceso de proteínas que el cuerpo no utiliza para construir músculo puede acabar generando una sobrecarga en órganos vitales.

Proteínas / Sport.es

Como podéis imaginar, con un texto tan crítico con las proteínas, comenzaron a multiplicarse las dudas sobre si las dietas hiperproteicas eran realmente seguras.

Sin embargo, Schwarzenegger destaca que las investigaciones más recientes muestran diferencias importantes entre deportistas naturales y atletas que utilizan sustancias para mejorar el rendimiento. Según explica, los científicos analizaron mediante pruebas de imagen el tamaño del corazón, hígado, intestinos y riñones en distintos grupos de culturistas.

Los resultados son muy relevantes: el agrandamiento de órganos únicamente aparecía en aquellos que consumían esteroides o sustancias dopantes. En cambio, entre los culturistas naturales, pese a consumir más de 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, tenían órganos similares a los de personas activas que seguían dietas normales.