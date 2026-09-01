Qué es Trail Cat The Race: la carrera de montaña más larga de España con 466 kilómetros de Andorra a Tarragona

Andorra la Vella y Tarragona quedan unidas por una línea de 466 kilómetros que un grupo de corredores recorrerá a pie, sin pausa oficial, durante casi una semana entera. Es Trail Cat The Race, la prueba que en su quinta edición se ha consolidado como la carrera de montaña sin descanso más larga de todo el territorio español.

La salida está fijada para el domingo 11 de octubre a las 12:00 horas (CET), desde el centro de Andorra la Vella. Desde ahí, el recorrido atraviesa Francia y Catalunya, cruza más de diez comarcas y suma 16.000 metros de desnivel positivo y otros tantos negativos antes de llegar a Tarragona, donde está prevista la meta.

El trazado no estará señalizado. Los participantes reciben el track GPS solo una semana antes de la salida y deben guiarse con reloj o aplicación móvil durante todo el recorrido, que combina tramos de la Matagalls-Montserrat, la Montserrat-Reus y la Ultra Trail de Tarragona, además de veinte cimas del reto "100 Cims" de la FEEC.

Así es el recorrido de Trail Cat The Race 2026

El itinerario atraviesa hasta seis espacios naturales de referencia en Catalunya: la Zona Volcànica de la Garrotxa, Montserrat, els Cingles del Bertí, els Cingles de Tavertet, Rupit y les Fonts del Llobregat. Un auténtico recorrido de norte a sur que conecta el Pirineo con el Mediterráneo en una sola travesía.

La organización ha establecido tres bases de vida a lo largo del itinerario, en La Molina (kilómetro 84), El Brull (kilómetro 244) y Nasser Camp (kilómetro 355), donde los corredores reciben su bolsa personal de asistencia y pueden ducharse y descansar. Cada una tiene su propio horario de cierre, con cortes estrictos que exigen mantener un ritmo medio de al menos 3 km/h para seguir en carrera.

El perfil del Trail Cat The Race / TRAILCATHERACE

Los corredores sin equipo de asistencia propio reciben una bolsa de 80 litros en la recogida de dorsales, que la organización traslada directamente a las tres bases de vida. Está prohibido meter líquidos dentro, aunque sí se permiten polvos isotónicos. Quienes cuentan con asistencia externa pueden recibir ayuda en hasta 50 puntos adicionales repartidos por el recorrido, siempre respetando la normativa municipal de cada zona, bajo pena de cuatro horas de penalización si se incumple.

La prueba también permite el uso de pacers, corredores acompañantes que pueden sumarse en tramos del recorrido, con un máximo de tres por participante y con la obligación de llevar dorsal identificativo.

Otras tres distancias en el programa

Junto a la distancia reina, la Trail Cat The Race ofrece también pruebas de 50, 25 y 5 millas, todas con salida y meta en el centro de Tarragona el sábado 17 de octubre, pensadas para quienes quieran vivir la experiencia sin afrontar la travesía completa.

La prueba, dirigida por Dani Buyo, ha agotado plazas en esta edición y ha tenido que abrir listas de espera en todas las distancias. Este año se integra además en el programa europeo TORX eXperience, que reparte quince plazas por sorteo para el Tor des Géants entre los participantes.

De cara a la logística, la organización recomienda a los corredores con seguimiento propio contratar una eSIM para los días que pasen en Andorra, ya que el país no forma parte de los acuerdos de roaming de la Unión Europea.

También pone a disposición un autobús de traslado entre la meta de Tarragona y la salida de Andorra el mismo domingo de la carrera, con plazas limitadas y coste aparte de la inscripción.