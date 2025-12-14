Récords históricos en el Maratón de Málaga 2025: Bushendich y Alemayehu vuelan hacen historia

El Generali Maratón de Málaga 2025 ya es parte de la historia del atletismo. En una mañana perfecta para correr, con temperaturas suaves y un circuito rapidísimo, el ugandés Mande Bushendich y la etíope Misgane Alemayehu se proclamaron vencedores batiendo los récords de la prueba y confirmando el enorme salto de calidad del maratón andaluz.

En categoría masculina, Bushendich firmó una actuación sobresaliente en su debut internacional en maratón. Tras un ritmo altísimo desde el inicio y una selección natural del grupo, lanzó su ataque definitivo en el kilómetro 32 para marcharse en solitario hasta meta, donde detuvo el crono en un espectacular 2:06:07, mejorando ampliamente la anterior plusmarca del circuito. Le acompañaron en el podio Mike Kipkorir (2:08:12) y Zerei Kbrom (2:09:59), mientras que Dani Mateo fue séptimo tras una carrera valiente.

La prueba femenina se decidió en la parte final. Tras un planteamiento más conservador en la primera mitad, la etíope Misgane Alemayehu rompió la carrera pasada la media maratón y mantuvo un ritmo valiente hasta la llegada, logrando un nuevo récord del maratón con 2:24:43. Dorine Jerop (2:27:08) y Alemitu Tariku (2:29:05) completaron un podio de gran nivel.

Más allá de los récords, Málaga celebró la edición más multitudinaria de su historia, con 22.000 participantes entre maratón y medio maratón y una presencia internacional récord. Una jornada redonda que consolida al Generali Maratón de Málaga como una de las grandes citas del calendario nacional e internacional.