¡Récord de participación! La Trail Cat The Race agota plazas en su quinta edición

La Trail Cat The Race ya ha agotado plazas para la prueba de este año. La quinta edición de la carrera de montaña sin descanso más larga de España, que unirá Andorra la Vella con Tarragona el próximo mes de octubre, ha cerrado sus inscripciones semanas antes de lo previsto en las cuatro distancias que ofrece.

La organización decidió abrir diez plazas adicionales en cada distancia para intentar dar salida a las listas de espera generadas. La medida confirma el crecimiento sostenido de una prueba que en su edición debut apenas sumaba un puñado de corredores y que este año prevé reunir a cerca de 200 participantes entre todas sus distancias, con 70 inscritos únicamente en el recorrido de 300 millas, el más exigente del calendario.

El aumento de demanda coincide con la consolidación de la prueba dentro del circuito europeo. Este año, la Trail Cat The Race se integra en el programa TORX eXperience, que reparte quince plazas por sorteo para el Tor des Géants entre los participantes de la carrera, uno de los grandes atractivos añadidos de esta edición para los corredores de ultra distancia.

Para Dani Buyo, director de la prueba, el crecimiento responde a algo más que una cifra de inscripciones. "No es solo una carrera, sino una odisea humana que une fronteras y desafía límites", explica Buyo, que insiste en que cada participante afronta un reto vital que va mucho más allá de la competición deportiva.

Un reconocimiento exhaustivo del recorrido

Además, la organización ya ha validado en dos ocasiones durante los doce últimos mesos la totalidad de un recorrido que ya fue definido hace más de un año y que cuenta con todos los permisos necesarios para su realización. "El recorrido se dará a conocer el próximo 1 de octubre", asegura Buyo.

El aumento de plazas también obliga a reforzar la estructura logística del evento. La organización mantiene sus tres bases de vida en La Molina, El Brull y Nasser Camp, así como los cortes de tiempo estrictos que exigen un ritmo medio mínimo para seguir en carrera.

El perfil del Trail Cat The Race / TRAILCATHERACE

La prueba, además, se apoya en un amplio equipo de voluntariado, pieza clave para sostener un recorrido de 466 kilómetros que atraviesa más de diez comarcas y hasta treinta cimas del listado "100 Cims" de la FEEC.

Con las plazas agotadas y la fecha de salida fijada para el domingo 11 de octubre, la Trail Cat The Race afronta ya la recta final de su organización antes de revelar, la semana previa a la prueba, el trazado exacto que deberán seguir sus corredores.