El "otro" récord de Kilian Jornet: 1.000 personas activadas por su fundación para salvar la montaña

Kilian Jornet lleva años demostrando que la montaña no es solo un escenario para competir, sino un territorio frágil que exige compromiso. En 2025, ese mensaje ha dejado de ser simbólico para convertirse en cifras, proyectos y personas implicadas. El último Impact Report de la Kilian Jornet Foundation (KJF) retrata un año marcado por la incertidumbre climática, pero también por una respuesta colectiva cada vez más organizada.

“Es trabajando mano a mano cuando podemos llegar más lejos”. La reflexión de Jornet resume el espíritu de un curso en el que la fundación ha reforzado su papel como puente entre deporte, ciencia y sociedad. A lo largo del año, más de 1.000 personas participaron de forma directa en acciones comunitarias repartidas por distintos países, con un objetivo común: cuidar la montaña desde el conocimiento y la implicación local.

La educación ha sido uno de los grandes pilares. La KJF desarrolló 175 iniciativas con escuelas y centros educativos, alcanzando a cerca de 7.000 niños y jóvenes. En Catalunya, el programa Leave no trace in nature consolidó su presencia con más de un centenar de charlas, llevando a las aulas conceptos clave como el respeto por los ecosistemas, el uso responsable del entorno y la conexión emocional con la naturaleza desde edades tempranas. El resultado es una base sólida: futuras generaciones que entienden que disfrutar de la montaña implica protegerla.

Kilian pone fin a su reto en Estados Unidos / NICK DANIELSON

El trail running también se ha convertido en una herramienta pedagógica gracias a Running Minds. La iniciativa, que une salidas de running con encuentros educativos, creció un 200% en 2025 y superó los 1.100 participantes en siete países. De Barcelona a Chamonix, de Zegama a Colorado, correr sirvió para hablar de agua, biodiversidad, presión humana y soluciones locales. El mensaje cala especialmente en corredores, un colectivo cada vez más numeroso y con gran impacto en el medio natural.

Kilian Jornet, durante su paso por California / NICK DANIELSON

Pero la fundación no se queda en la concienciación. Restaurar también es actuar. Restore the Trails movilizó a más de 170 voluntarios en 12 jornadas de trabajo en seis países, arreglando senderos y devolviendo funcionalidad a espacios muy utilizados. En paralelo, los proyectos científicos en Pirineos avanzaron en el estudio del permafrost y los ecosistemas de alta montaña, aportando datos clave para anticipar los efectos del cambio climático.

Incluso las grandes aventuras personales de Jornet han servido como altavoz. Su travesía States of Elevation por Estados Unidos fue algo más que una gesta deportiva: se convirtió en una plataforma para conectar comunidades, asociaciones y corredores en defensa de las montañas y los espacios públicos.