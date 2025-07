¡Récord femenino en el GR11! Fernanda Maciel completa la ruta en 12 días y 12 horas

"Quiero inspirar, no aplastar tiempos", dice la brasileña tras completar los 700 km y 35.000 m+ de la travesía más icónica del Pirineo.

La corredora brasileña Fernanda Maciel ha vuelto a hacer historia en el trail running. Esta vez no ha sido en el Aconcagua, ni en el Kilimanjaro. Ha sido en casa, en el corazón de los Pirineos. En 12 días y 12 horas, Maciel ha completado de forma documentada el GR11 —la mítica Transpirenaica— estableciendo la primera marca femenina conocida (FKT) en esta ruta que une el Cantábrico y el Mediterráneo.

El GR11, con sus más de 700 kilómetros y 35.000 metros de desnivel positivo, es mucho más que una senda: es una línea roja y blanca que recorre la espina dorsal de los Pirineos desde Cabo Higuer, en Euskadi, hasta el Cap de Creus, en Cataluña. Una odisea que atraviesa collados de más de 2.500 metros, valles remotos y algunos de los parajes más salvajes de la península.

Hasta ahora, no existía una referencia femenina clara en esta travesía en modalidad rápida. Maciel no solo ha puesto un tiempo sobre el mapa: ha dejado un legado. Su aventura ha sido registrada día a día en Strava, donde ha compartido imágenes, etapas y datos técnicos, y muy pronto llegará también en formato vídeo.

Un desafío físico, mental y logístico

El ritmo que ha sostenido la atleta de The North Face resulta vertiginoso: más de 55 km y 2.800 m+ diarios durante casi dos semanas, cargando mochila y sin apenas margen para el error. "Ha sido una de las experiencias más duras y mágicas que he vivido. He dormido poco, he tenido días muy duros, pero lo he conseguido", explicó a su llegada al Cap de Creus.

La ruta no solo exige piernas: demanda estrategia, orientación precisa, adaptación a cambios bruscos de meteorología y una logística cuidada al milímetro. Hay zonas en las que no hay cobertura, asistencia ni posibilidad de error. De hecho, su visita inesperada al refugio de Viadós, en el valle de Gistaín, levantó sospechas entre los locales: algo se estaba gestando.

La estela de Kilian Jornet

Aunque Kilian Jornet aseguró en su día que no buscaba récords, su Transpirenaica de 2010 —8 días, 3 horas y 27 minutos— se convirtió en la gran referencia masculina. Fernanda Maciel, sin ánimo de competir con ese tiempo, ha aportado ahora la contrapartida femenina, con una gesta igualmente titánica y una diferencia de 4 días que habla más del formato que del nivel.

Jornet lo hizo como parte de Kilian’s Quest, con asistencia técnica, equipo de producción y una logística bien engrasada. Maciel, aunque también ha contado con apoyo en tramos clave, ha optado por una aventura mucho más sobria y conectada con el estilo ‘fastpacking’.

Un homenaje y una puerta abierta

Más allá del tiempo y la hazaña deportiva, la brasileña ha querido reivindicar la presencia femenina en los grandes retos de montaña. "Durante años, muchas de estas travesías solo tenían nombres masculinos asociados. Me emociona haber podido aportar una referencia y animar a otras mujeres a atreverse con aventuras así", explicó tras colgar su último track en Strava.

El récord llega en un contexto donde los grandes recorridos por etapas están viviendo un resurgir. La montaña vuelve a vivirse como un espacio de tránsito, no solo de competición. Se trata de sentir el cuerpo avanzar, de convivir con la intemperie, de entender la montaña como hogar temporal.

Fernanda Maciel ha dejado una huella que no pretende ser intocable, sino inspiradora. Su FKT en la Transpirenaica no es una medalla: es una invitación. A descubrir el GR11, a soñar con horizontes lejanos y a creer que también las mujeres pueden —y deben— liderar los relatos épicos de la montaña.