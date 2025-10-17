Récord absoluto en la Transvulcania: dos modalidades agotadas a siete meses de la carrera

La Transvulcania adidas TERREX sigue batiendo récords. A siete meses de su celebración, la icónica prueba de La Palma ha superado los 2.600 inscritos, una cifra inédita en octubre, y ha agotado los dorsales de sus modalidades de Maratón y Media Maratón.

Nunca antes el evento había alcanzado estos números tan pronto. El fenómeno confirma el resurgir de la Transvulcania, que tras años complicados ha recuperado su magnetismo entre corredores, patrocinadores y aficionados. El nuevo impulso la consolida como una cita esencial del calendario internacional del trail running y como un motor deportivo, económico y social para la isla.

La expectación ha sido tal que las modalidades agotadas han motivado la apertura de una lista de espera desde hoy viernes en la web oficial, mientras que aún quedan plazas disponibles para la Ultramaratón y la Subida Vertical, hasta completar los 3.000 participantes previstos para la decimosexta edición.

Desde el Cabildo Insular de La Palma, su presidente, Sergio Rodríguez, subraya que “la apuesta por recuperar la esencia de la Transvulcania y devolverla a su lugar como referente mundial del trail está dando sus frutos”.

Más allá de su dimensión deportiva, la Transvulcania se ha convertido en un símbolo para La Palma, con un impacto turístico que llena hoteles y comercios durante toda la semana del evento. La prueba proyecta la imagen de una isla resiliente y profundamente ligada a la naturaleza.

Organizada por el Cabildo a través de SODEPAL, con el apoyo del Gobierno de Canarias y marcas como adidas, H10, Fred. Olsen o Coca-Cola, la Transvulcania vuelve a situarse en lo más alto del trail mundial.