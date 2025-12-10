RUNNING
Rebajan 100 euros una de las cintas de correr más prácticas para entrenar en casa
Las cintas de correr son una buena alternativa para entrenar en casa ante las condiciones del tiempo
Con la llegada del frío en España, muchos corredores buscan la mejora opción para hacer ejercicio sin sufrir las bajas temperaturas. No es excusa, pero alternar los entrenamientos en casa con salir a correr puede facilitar las cosas.
En este contexto, Decathlon cuenta con una de las cintas de correr que lideran las listas de ventas. Este producto de la marca Domyos es plegable, no ocupa mucho espacio, tiene varios programas y además, su precio está rebajado 100 euros.
Hablamos del modelo W500B plegable de Domyos. La cinta de correr cuenta con un diseño ultracompacto y fácil de guardar. De hecho, puedes almacenarla debajo de la cama para ahorrar espacio y no cambiar la decoración.
Además, la cinta para correr y caminar W500 dispone del nuevo e innovador concepto de amortiguación 'Comfort Walk'. Con esta tecnología, la superficie de práctica está recubierta de una espuma de alta densidad de 9 mm, permitiendo un mayor confort en el momento de contacto.
La amortiguación reduce los impactos, el ruido y beneficia el despliegue de la pisada. La W500 ha sido pensada especialmente para espacios pequeños, gracias al arco superior sin herramientas, con una altura de 27 centímetros.
Por otra parte, el silencio es una característica fundamental para las cintas de correr. La W500 se ha medido a 62 dB, con una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora.
La cinta de correr de Domyos está provista de un dispositivo de emergencia para garantizar la seguridad el corredor. Para ello, se ha empleado una llave de seguridad con un cordón que puede fijarse en la prenda de ropa.
Finalmente, la cinta W500 de Domyos, disponible en Decathlon, cuenta con 3 años de garantía para las piezas y la mano de obra. Por otro lado, la estructura metálica dispone de 5 años de garantía. Además, la marca ofrece disponibilidad de piezas de repuesto durante 10 años.
