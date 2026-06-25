Ray Ramis, experto en rendimiento humano: "Así puedes hacer que tu cuerpo sea una máquina eficiente de quemar grasa"

Cada vez es más habitual escuchar hablar de la importancia de entrenar en la llamada "Zona 2", especialmente entre expertos en rendimiento físico y salud metabólica.

Aunque muchas personas asocian la pérdida de grasa con entrenamientos intensos y sesiones al límite, la realidad es que existe una forma mucho más eficiente —y sostenible— de mejorar la capacidad del cuerpo para utilizar la grasa como combustible.

La mejor manera de que tu cuerpo pierda grasa rápido

Precisamente de ello ha hablado Ray Ramis en uno de sus últimos vídeos, donde explica que la clave no siempre está en esforzarse más, sino en encontrar la intensidad adecuada.

La Zona 2 se sitúa en un nivel aeróbico moderado, lo suficientemente exigente como para elevar las pulsaciones, pero sin impedir mantener una conversación con relativa normalidad mientras se realiza la actividad.

Según explica, es en este rango donde el organismo optimiza el uso de las grasas como fuente de energía, en lugar de depender principalmente del glucógeno almacenado.

Así es el suplemento que promete quemar la grasa localizada en días / Freepik

Esto no solo puede resultar interesante para quienes buscan mejorar su composición corporal, sino también para aquellos que desean aumentar su resistencia y eficiencia energética a largo plazo.

Para identificar esa intensidad de forma sencilla, Ramis propone utilizar la conocida regla del 180: restar la edad a 180 para obtener una referencia aproximada de la frecuencia cardíaca objetivo, siempre con un margen de unos cinco latidos por encima o por debajo.

Aunque no sustituye a pruebas específicas realizadas por profesionales, puede servir como punto de partida para muchas personas. El experto también pone el foco en un problema cada vez más frecuente: la pérdida de flexibilidad metabólica.

En otras palabras, la dificultad que tiene el cuerpo para alternar correctamente entre distintas fuentes de energía —como las grasas, la glucosa o la fosfocreatina— en función de las necesidades de cada momento.

Factores como el sedentarismo, la falta de actividad física o determinados hábitos de vida pueden contribuir a deteriorar esta capacidad con el paso del tiempo.