Raúl Carrasco, preparador de culturistas, da sus tres consejos clave para ganar masa muscular en el gimnasio

Una de las principales motivaciones que llevan a cualquier persona a ir al gimnasio tiene que ver con incrementar su masa muscular, pero todos los expertos coinciden en algo importante: un buen entrenamiento no basta para conseguirlo.

Así lo reflejan las palabras de Raúl Carrasco, experto preparador de culturistas, en una reciente entrevista donde aseguraba que esto último depende de múltiples factores que hay que tener en cuenta.

Además de hacer un buen entrenamiento, lo cual favorece "la fricción entre las fibras musculares y, por tanto, una buena síntesis protéica", Raúl Carrasco afirma que también es esencial cuidar la alimentación.

Eso sí, esta última debe estar basada en una dieta hipercalórica bajo la supervisión de un profesional, dado que los músculos necesitarán más combustible de la cuenta para crecer y que los entrenamientos sean más efectivos.

Al margen de esto, Raúl Carrasco comentaba un tercer factor en el que coinciden muchos otros especialistas: el descanso es esencial para que los músculos se regeneren correctamente y, de esta manera, aumenten su tamaño.

Por tanto, los consejos del preparador de culturistas están encaminados a sostener tres pilares fundamentales de cualquier proceso de estas características: entrenamiento, alimentación y descanso.

Y es que estamos ante un objetivo que no se puede conseguir en caso de que falle uno de estos tres pilares, dado que todos ellos se encuentran altamente interconectados entre sí.

De esta manera, la conclusión que se puede extraer de los consejos de Raúl Carrasco es clara: hay que entrenar con cabeza, descansar cuando sea necesario y complementar el proceso con una alimentación correcta.