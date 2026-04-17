Raquel Sanjurjo, entrenadora personal: "Pasar largas horas sentado en una silla deteriora la postura"

En la actualidad, muchas personas llevan una vida sedentaria, con poca actividad física. Algunas profesiones requieren estar toda la jornada sentado en un escritorio, y la manera de llegar al puesto de trabajo es a través de autobuses, trenes o coches particulares.

Además, pasamos parte de nuestro tiempo libre delante del ordenador, de la televisión o con el teléfono móvil. En este sentido, llevar un estilo de vida sedentario puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud.

Raquel Sanjurjo, entrenadora personal con más de 10 años experiencia, explicó al sitio especializado 'Fit and Well' que "pasar largas horas sentado en una silla deteriora la postura, provocando problemas de espalda y dolores de cabeza, e incluso puede afectar la respiración".

Por este motivo, la entrenadora de CrossFit señala que "es tan importante tener un torso fuerte y sano". Sanjurjo también es propietaria de un gimnasio y nutricionista certificada, con especialización en rendimiento y salud femenina.

Una persona haciendo press banca / SPORT.es / Sport

Como experta en fitness, Sanjurjo ha compartido con el citado medio cuáles son los mejores ejercicios para la parte superior del cuerpo. Especialmente, esta actividad está enfocada al abdomen, hombros, brazos y espalda.

Para empezar, la entrenadora recomienda entre 8-12 repeticiones de elevación lateral hacia el frente en tres series: "Este es un ejercicio excelente para trabajar la cintura escapular en su totalidad, desde la espalda hasta los hombros y el pecho".

A continuación, puedes seguir con dos o tres series de remo renegado con patada de tríceps hacia atrás, entre 6-8 repeticiones por cada lado: "También es un ejercicio isométrico para el core; básicamente, mantienes la posición de plancha durante todo el ejercicio. Y la adición de la extensión de tríceps proporciona una mayor congestión muscular en el tríceps".

Finalmente, Sanjurjo sugiere entre dos y tres series de press de banca con mancuernas, con 8-12 repeticiones por cada lado: "Este es un ejercicio básico y subestimado; no hay nada mejor para activar el pecho".