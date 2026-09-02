Raphael (83 años): "Me levanto cada día a las 8 de la mañana, esté donde esté, y desayuno un yogur o leche desnatada con cereales y una tostada con aceite de oliva"

Raphael es una de las figuras más inconfundibles de la música española y, a sus 83 años, continúa manteniendo una agenda que exige cuidarse. Parte de esa disciplina comienza desde primera hora de la mañana.

Así es la rutina alimenticia de Raphael a sus 83 años

Según explicó en una reciente entrevista, Raphael se despierta todos los días de la semana a las 8 de la mañana (y sin despertador). Esos primeros minutos del día los aprovecha para organizar todo lo que debe hacer durante las siguientes horas.

Dicho esto, el desayuno de Raphael no consiste en platos exóticos o de compleja elaboración. Asegura que suele alternar entre un yogur o leche desnatada con cereales, que acompaña con una tostada con aceite de oliva.

Raphael vuelve a los escenario en el Teatro Romano de Mérida / EUROPA PRESS REPORTAJES

Asimismo, Raphael hace hincapié en que el aceite es el elemento más importante del desayuno para él. Entre risas llega a decir que sin él "sería hombre muerto"; tan importante es que en ocasiones se 'inventa' una especie de canapé en el que pone los cereales sobre la tostada con aceite.

Lo que sí es más sorprendente en la rutina de Raphael es que no toma café. A pesar de que múltiples estudios sugieren que comenzar el día con un café es bueno para la salud, Raphael prefiere otra cosa: el té inglés.

Raphael padece un linfoma cerebral, según se ha informado esta semana / Digital de León

Todas las mañanas de Raphael comienzan con una buena taza de té. Unas horas más tarde y si el día se lo permite, a media mañana toma algo de fruta o frutos secos, lo cual le permite llegar a la comida con menos hambre y más energía.

El cantante también explica que estos hábitos intenta mantenerlos más allá de la comodidad de su casa. Señala que incluso cuando viaja fuera de España suele comer pronto, sobre todo cuando está de gira para así tener más tiempo para descansar.

Archivo - El cantante Raphael durante su actuación en la Maestranza, a 15 de septiembre de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). Raphael vuelve a Sevilla, a las "Noches de la Maestranza" con un concierto de su gira de presentación de su último trabajo di / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Lo que sí es más flexible para Raphael es la cena, en particular si tiene día de concierto. Si se da el caso, Raphael opta por platos que sean fáciles de digerir pero que le aporten la energía que necesita para rendir debidamente en el escenario.

Por lo tanto, lo que se puede extraer de la entrevista de Raphael es que hace todo lo posible para mantener una rutina de desayuno que le aporte todo lo que necesita, pensando lógicamente en su salud y las necesidades que le presenta el día.

Al fin y al cabo, a sus 83 años la alimentación es una de las partes más importantes para mantener una buena salud, y los alimentos con los que empieza su día a día pueden condicionar por completo la vida de Raphael.

La próxima vez que veas a Raphael derrochando energía sobre un escenario ya conocerás al menos una pequeña parte de la rutina que hay detrás: levantarse temprano, mantener unos horarios bastante constantes y, por supuesto, no perdonar esa tostada con aceite de oliva.