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Ramona Gorraiz (85 años): "El gimnasio es mi templo. Voy todos los días, menos sábado y domingo, que es el día del taconeo"

La creadora de contenido resalta la importancia del ejercicio físico para retrasar el envejecimiento

Ramona Górriz

Ramona Górriz / SPORT.es / Ramona Górriz

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En la tercera edad, tener una vida activa es clave para conservar la autonomía y retrasar la dependencia. Por este motivo, es importante incorporar rutinas de ejercicio adaptadas a las capacidades de cada persona, sin importar la edad.

Los expertos en longevidad coinciden en que hacer ejercicio físico, fomentar las relaciones sociales y tener estimulaciones cognitivas mejoran la calidad de vida, retrasan el envejecimiento y previene la sarcopenia.

En este sentido, Ramona Gorraiz se ha convertido en una de las mayores referentes sobre longevidad en España. La mujer de 85 años es creadora de contenido en redes sociales, donde comparte su rutina diaria.

Diferentes tipos de mancuernas

Diferentes tipos de mancuernas / .

Recientemente, la influencer ha sido entrevistada por Sergio Beguería y Juan Domínguez en el podcast 'Tengo un Plan'. Durante la conversación, Gorraiz ha explicado sus hábitos para mantener la vitalidad.

"Me cuidé la alimentación, que es muy importante. Mi talla de ropa es la misma ahora que hace 50 años. La gente me dice que tengo un cuerpazo, pero es que mi alimentación siempre ha sido sana, y si tú enseñas a tu cuerpo a comer sango, luego las 'porquerías' ni te apetecen", afirmaba.

No obstante, es fundamental acompañar una buena alimentación con una rutina de ejercicio. Así lo reconoce Gorraiz, que asegura que va al gimnasio "todos los días, menos sábado y domingo que es el día del taconeo".

"Para mí es mi templo, además tengo el presentimiento que me voy a morir en el gimnasio", aseguraba la creadora de contenido. Al respecto, recomienda a los principiantes que comiencen a entrenar de forma progresiva.

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"Cuando empiecen que sea por pilates, estiramientos. Y luego poquito a poco con las pesas", advierte la entrevistada. De hecho, asegura que no hace falta ir al gimnasio y se puede entrenar en casa: "Yo también en mis redes les enseño con una silla, con un palo de escoba, con una botella de cinco litros".

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