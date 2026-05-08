Ramona (84 años): "Voy al gimnasio de 18 a 22 horas y mis amigas me dicen que tengo cuerpazo"

Para mucha gente la edad no es más que un número, y ese es el caso de Ramona Górriz. La influencer fitness de 84 años es una de las grandes referencias del bienestar físico, algo que atribuye a una rutina activa que mantiene desde hace años.

Así vive una influencer fitness de 84 años

Ramona lleva años entrenando prácticamente a diario, hasta el punto de que el gimnasio se ha convertido en una parte fundamental de su día a día. Un hábito que, de hecho, tomó cuando su marido cayó enfermo y al cual tuvo que cuidar durante 12 años.

Ramona entendió entonces que necesitaba mantenerse fuerte para poder cuidar de su marido y, al mismo tiempo, de sí misma. Y eso la llevó a tomar una rutina física en la que trabaja con pesas y máquinas además de tomar clases de pilates.

Ramona considera que cultivar el músculo implica generarse una mayor autonomía física, lo que con el paso de los años se traduce en una mejor calidad de vida. Y tiene un mensaje claro: es importante evitar el sedentarismo.

Pareja haciendo ejercicio / sport

La influencer asegura que un día a día demasiado sedentario favorece el deterioro físico. Por ello, hace énfasis en que es muy necesario adoptar hábitos cotidianos (cosas tan sencillas como cambiar el ascensor por las escaleras) para no verse atrapado por el 'sofá con Netflix'.

Asimismo, Ramona no habla de la alimentación como algo sumamente estricto. En su caso, simplemente eliminó muchos ultraprocesados de su dieta, decantándose siempre por las comidas caseras, la fruta, la verdura y similares.

Pero sobre todo, la influencer destaca que es muy necesario descansar adecuadamente y mantener una actitud positiva. Por ello anima a todas las personas mayores que sientan vergüenza por ir al gimnasio a probarlo.

El mensaje que manda Ramona al final es sumamente importante: nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse, y eso es algo que se puede lograr con pequeños granitos de arena en el día a día. Lo que le des a tu cuerpo hoy, este te lo devolverá mañana.