Ramiro Calle, experto en Yoga: "Cada uno debe ser su propio terapeuta"

La soledad es un sentimiento normal que aparece a menudo en todas las personas y en una gran variedad de situaciones. No obstante, hay ocasiones en las que este se apodera de nuestro día a día, momento en el que debemos tomar agencia y hacer algo con ellos.

Así lo explicaba el maestro de yoga Ramiro Calle en su reciente aparición en el podcast llamado ConPdepodcast, donde el especialista hablaba sobre su visión del mundo moderno y el gran problema central de nuestra sociedad.

"No basta con tener tres neveras, tres televisiones y dos coches", apuntaba Ramiro Calle para señalar que el consumismo está cambiando nuestra manera de concebir la vida a través de un filtro negativo.

Sobre todo, porque este último fomenta la idea de que llenemos esos ¨vacios psíquicos¨ que nombra el maestro de yoga con objetos materiales, pero la solución a este dilema se encuentra en otro lugar distinto.

"La soledad es un sentimiento que debemos atravesar" es la frase que utilizaba para referirse a una de las premisas máximas de muchas corrientes terapéuticas. Las emociones son herramientas naturales del cuerpo y, para lidiar con ellas, debemos aceptarlas.

De esta manera, Ramiro Calle asegura que podemos llegar a ser "nuestro propio refugio, maestro y terapeuta" por aquello de que no hay nadie que nos conoce mejor en todos los sentidos que nosotros mismos.

En este sentido, muchas corrientes de psicología invitan a la calma como solución central del problema de la prisa que experimentamos en el presente. La actualidad no nos permite pararnos unos instantes a comprobar cómo se encuentra nuestra mente y cuerpo, generando una desconexión con nosotros mismos que puede llevar a ese sentimiento de soledad.

Por ello, las palabras de Ramiro Calle alojan más sabiduría de lo que parece: la soledad no aparece de la nada y lo mejor que podemos hacer es escucharla para detectar qué nos quiere decir exactamente.