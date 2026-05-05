Rafael Hidalgo, entrenador personal, desvela cuanto tiempo hay que andar a partir de los 70: "En ese punto se empieza a obtener beneficios"

Actualmente existe un debate sobre ciertos detalles relacionados con cuánto ejercicio físico hacer al día a partir de determinadas edades. Y, si bien es cierto que lo importante es empezar a construir un hábito poco a poco, los expertos suelen coincidir en algo importante.

Esto queda reflejado a través de la entrevista que Rafael Hidalgo concedía para la revista 'SEMANA', donde este especificaba el tiempo que deberíamos dedicar a caminar a la semana una vez pasemos de los 70 años.

"El objetivo ideal sería acumular unos 150 minutos semanales de actividad moderada, lo que equivale a unos 30 minutos al día, 5 días a la semana", comentaba el entrenador personal como dato clave.

No obstante, Rafael Hidalgo asegura que lo ideal es tratar de incrementar dicha marca de tiempo de manera progresiva. De hecho, el entrenador personal afirma que lo ideal sería andar entre 40 y 60 minutos diarios.

Eso sí, Hidalgo advierte de algo crucial a la hora de construir el hábito de caminar: si se incrementa la intensidad de la actividad física, debe hacerse de manera progresiva. De hecho, el entrenador defiende la idea de que se hagan parones durante la caminata:

"Hacer pequeñas pausas ayuda a controlar la fatiga y a mantener una buena técnica de marcha. No se trata de aguantar, sino de sumar minutos de calidad", comenta.

El entrenador personal defendía, además, que la persona comenzará a notar beneficios en su salud cardiovascular poco tiempo después de adoptar la costumbre de caminar, resaltando esta actividad como un motor imprescindible a la hora de mejorar la longevidad.

Sin embargo, lo más importante es prepararse de forma adecuada para ello, pasando por realizar un pequeño calentamiento de las articulaciones de entre 5 y 10 minutos antes de la caminata. De esta manera, no solo lograremos un entrenamiento más eficiente, sino que también disminuiremos drásticamente el riesgo de lesiones.