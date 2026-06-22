Rafael Hidalgo, entrenador personal, advierte: ni correr ni ir en bici, caminar 20 minutos ya aporta beneficios a partir de los 70 años

Existe la creencia extendida de que hace falta salir a correr o montar en bici para obtener beneficios para la salud a nivel cardiovascular, pero esto no tiene por qué ser así a partir de ciertas edades.

Rafael Hidalgo, experto entrenador, asegura que lo mejor que puede hacer alguien a partir de los 70 como actividad física consiste en caminar. Pero, ¿cuál es la cantidad diaria recomendada por especialistas?

Según informaba este último, lo ideal es que se camine entre 20 y 30 minutos unos 5 días a la semana. Haciendo esto, la persona ya obtendrá beneficios para su salud que irán más allá de su corazón.

Caminar una cantidad estable de tiempo a la semana hará que la persona mejore su movilidad, equilibrio y estabilidad en las piernas; algo que además será útil de cara a prevenir posibles lesiones.

No obstante Rafael Hidalgo recalca que la cantidad especificada ha de ser lo mínimo y, a partir de la misma, la persona debe intentar ir caminando más tiempo conforme mejore su estado de salud.

De hecho, el especialista también recomendaba complementar este ejercicio de cardio con otros encaminados a entrenar la fuerza para poder desarrollar una rutina completa y muy beneficiosa para la salud.

Por otro lado, Rafael Hidalgo aconsejaba estar muy atentos a las señales del cuerpo de cada uno: si empezamos a notar falta de aire o fatiga anormal, lo ideal es que paremos y rebajemos un poco la intensidad.

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A esto habría que sumar, además, la construcción de unos buenos hábitos alimentarios y de sueño con el objetivo de mejorar nuestra longevidad a largo plazo, según recogen todos los expertos en la materia.