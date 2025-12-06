Rafa Pajares, médico y runner, alerta sobre el aumento de accidentes cardiacos: "Hay gente que se apunta sin entrenar a una media maratón"

El running se ha convertido en una de las actividades deportivas más populares en todo el mundo. Cada vez es más habitual encontrar nuevos corredores, tanto en clubes de gimnasio como al aire libre. Las personas que comienzan en esta disciplina buscan mejorar su salud, perder peso y reducir el estrés.

No obstante, correr sin tomar precauciones o con exceso de carga puede derivar en lesiones físicas e incluso, un problema de salud. Este pasado mes de noviembre, Rafa Pajares, médico de UCI en el Hospital General de Segovia y corredor popular desde hace quince años, salvó la vida a un participante en la Behobia-San Sebastián.

El doctor era uno más de los 25.000 corredores que participan en la prueba. La carrera transcurrió con normalidad hasta que un hombre de 40 años se desplomó en el suelo, cerca del kilómetro diez. Así lo ha explicado recientemente, en una entrevista para SER Runner:

"Íbamos corriendo y, de repente, la gente se empezó a dar la vuelta señalando parada. Al instante corrimos hacia él para ayudarle, no solo yo sino también otro médico de UCI y una enfermera de anestesia. Gracias a que estábamos los tres haciendo la RCP básica, la cosa salió bien", recuerda en la emisora.

Afortunadamente, los especialistas pudieron actuar con rapidez y mantener la reanimación hasta que llegaron los servicios médicos. Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital en ambulancia.

"Es algo que yo habitualmente tengo que enfrentar en mi trabajo, pero no es tan sencillo cuando te pilla en carrera. No estaba yo en modo resucitador, la verdad, pero enseguida te sale el médico que llevas dentro y te pones a hacer lo que te toca, que es reanimar a una persona", detalla Pajares.

El profesional de la salud reconoce que la propia actividad física de la carrera le ayudó a reaccionar rápido, ya que "estás en un modo muy activo". Además, el médico destaca que "más concentrado que en una carrera, donde tienes que estar pendiente de los pasos, la respiración y las sensaciones, es difícil".

A pesar de ello, no todos los factores fueron positivos: "Llevaba yo poco aire y en un primer momento lo pensé antes de hacer el boca a boca". Por fortuna, el corredor se encuentra en el hospital recuperándose del accidente: "Yo tenía mis dudas de si podría reproducirse la arritmia y de cómo quedaría neurológicamente, ya que fueron unos quince minutos de parada".

Desafortunadamente, Pajares reconoce que este tipo de problemas son cada vez más habituales en las carreras populares, donde participa gente sin preparación: "Ves a gente que en el kilómetro cinco está ya caminando. Eso no es fatiga, es que no te lo has preparado".

Finalmente, el médico alerta sobre los posibles riesgos de correr una distancia tan larga sin preparación previa: "Hay gente que se apunta sin entrenar a una media maratón. La gente le ha perdido el miedo, pero 21 kilómetros es una distancia más que considerable".