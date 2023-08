Quim Farrero: “El mundo del trail running le debe mucho a UTMB”

Quim Farrero es un fotógrafo de la Revista Trail que lleva desde 2005 siguiendo cada edición del Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB).

La gran mayoría del ‘mundillo’ del trail running conoce a Quim Farrero (Barcelona, 1964). En todo caso, si no lo conocen seguro que lo han visto en alguna cima o rincón de alguna de las muchas carreras que cubre para la Revista Trail, a la espera del paso de los corredores con su cámara preparada. Toda esta semana, un año más y ya van 18 ediciones, Farrero estará trabajando siguiendo el DACIA UTMB Mont-Blanc para retratar a los protagonistas de este deporte apasionante.

¿Cuántas ediciones llevas trabajando para seguir UTMB?

Con esta edición ya serán 18 veces en UTMB. La Revista Trail se creó en 2005, el primer número salió en julio de ese año. Fue sacar ese número y recibimos una invitación de UTMB para ir como prensa. El segundo número de la revista ya salió con un reportaje del Ultra Trail del Mont-Blanc. A partir de ahí he ido haciendo todas las ediciones hasta ahora.

Con tu experiencia a lo largo de estos años has visto la evolución de esta carrera tan mediática. ¿Qué es UTMB para ti actualmente?

Primero hay que tener claro que como todas las carreras puede tener cosas buenas y malas, te puede gustar o no, pero en el mundo de la organización de pruebas de trail hay dos mundos: uno es UTMB y después están el resto. UTMB es un tipo de carrera que a nivel de espectáculo y organizativo juega en otra división, está más allá del resto. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Es un tipo de evento muy concreto y también es verdad que la evolución que ha hecho UTMB a la largo de estos años es algo de lo cual se han alimentado muchas otras pruebas. Tengo claro, más allá de si me gusta o no, que el mundo del trail le debe mucho a UTMB.

¿El trail running todavía conserva el espíritu solidario o cada vez es más competitivo y más similar a los otros deportes?

Yo vengo del mundo de la montaña y siempre ha tenido un poco esta aura de solidaridad, pero siempre lo he puesto un poco en cuarentena. Los montañeros no por el solo hecho de ser montañeros son santos y lo mismo pasa con los corredores. El mundo del trail es muy diverso y es una de las mejores cosas de este deporte. Corre desde la persona más culta a una que no lo es, corre el más pobre o el más rico. Hay tanta variedad de perfiles que esto de la solidaridad se trata más de una leyenda vinculada a la montaña. En realidad, quien es una buena persona y solidaria lo es y el que no, pues no. El hecho de que el mundo del trail sea más o menos solidario no depende de las organizaciones, depende de la gente que corre. Puedes ir a una carrera de una empresa que tiene su negocio, pero si tu como corredor eres solidario con tus compañeros eso es independiente de si has pagado una inscripción más cara o si alguien vive o no de organizar esa prueba. El hecho de que una carrera sea de una organización grande como es UTMB no condiciona que el trail running sea más o menos solidario.

¿Lo achacas a la evolución del trail?

Otra cosa es que el mundo del trail evoluciona y hay una parte más deportiva que se fundamenta en la posibilidad de que haya gente profesional que se gane la vida con este deporte y esto genera tensiones e intereses, lo cual no significa que deba haber mal rollo. Pero sí que se busca esta excusa de que como todo es por el dinero...cuando son las personas las que gestionan el dinero. Lo que tengo claro es que el hecho de que una carrera sea más grande o más pequeña no condiciona esto comportamiento. Dicho esto, lo que sí que pienso que marca una diferencia es que cada vez hay más gente que viene al mundo del trail, lo cual está muy bien, pero el perfil de las personas que vienen ha cambiado. Antes el trail se alimentaba de gente que venía, sobre todo, del entorno de la montaña con una filosofía determinada. Esto no sé si se ha perdido, pero cada vez se alimenta de más gente que no tiene esta cultura de montaña. Y hay un factor deportivo y competitivo que cada vez tiene más fuerza y esto marca la diferencia.

Poco a poco el mundo del trail parece que se va profesionalizando, aunque con desigualdades, ¿los fotógrafos de deportes outdoor todavía tenéis que reivindicar económicamente vuestro trabajo?

Sí, pero no pasa sólo en el caso de los fotógrafos, sino sobre todo en el caso de cualquier profesión mínimamente creativa, como puede ser también un diseñador gráfico. En el caso del trail pasa esto por mil razones, porque hay una atomización, porque hay mucha competencia desleal de mucha gente que no se gana la vida con esto y puede reventar precios, hay gente que tiene otros trabajos y hace lo mismo. A mí me da igual, si el tema no es que haya muchos…si eres bueno perfecto, pero cobra por ello. Pero con esta profesionalización del trail tienes que insistir y pelearte incluso con grandes marcas para que el trabajo se respete mínimamente y que haya la intención de pagarlo, como mínimo. Es increíble la de marcas muy potentes que te piden que les dejes las fotografías por la cara, cuando no te las cogen directamente para utilizarlas en sus redes sociales. Esto es el pan nuestro de cada día.

¿Y esto cómo se sostiene?

Llevo muchos años con esto y te podría hacer una lista enorme de gente que he visto pasar con esta dinámica y los he visto al cabo de dos o tres años que se han quemado porque han visto que con esto no harán nada. El mal ya lo han hecho y siempre aparecerá otro. Es lo que hay. También tengo que decirte que nos vemos con compañeros fotógrafos dos o tres veces al año y cada vez lloramos de lo mismo, pero siempre decimos “ha pasado un año y seguimos estando aquí”. De una manera u otra, mejor o peor, vamos hacia delante, pero requiere de mucha energía el hecho de sobrevivir de esto a nivel profesional. Es así y ya está.

¿Tus inicios en la fotografía de carreras por montaña fueron en la Revista Trail o antes ya habías hecho alguna cosa?

No, a nivel profesional el inicio fue con la revista. Siempre había hecho cosas, pero a parte del mundo profesional. He hecho algún trabajo puntual para algún reportaje publicado en Desnivel sobre temas de escalada o esquí de montaña, pero de manera muy puntual. De forma más constante y regular fue con la Revista Trail.

En dos años celebraréis el vigésimo aniversario de la Revista Trail. ¿Mantener una revista en estos tiempos es pura pasión?

En papel el último número que hicimos fue en diciembre de 2020, el año de la pandemia. Ya hacía tiempo que le dábamos vueltas, pero la pandemia lo aceleró y vimos que no podíamos mantener la revista en papel. Había un tema de liquidez y fue una época muy complicada. En enero del 2021 ya pasamos del todo al mundo digital. Estuvimos un año siguiendo en formato revista, con un número, con unos artículos en formato digital, hasta que nos convencimos de que lo que funciona mejor a nivel digital es el artículo solo. Pese a esto, mantener una revista así requiere ponerle mucha fe y muchas ganas. Hemos tenido oportunidades a lo largo de la historia de la revista de bajar la persiana y decir adiós. Ya de entrada es complicado mantener una revista en papel, siendo una empresa muy pequeña, no tenemos un grupo editorial detrás ni nada por el estilo, siempre ha sido un juego de equilibrios, sobre todo a nivel financiero es muy difícil. Hoy en día, pese a que los gastos en el ámbito digital se reducen mucho, sigue siendo muy complicado porque cada vez cuesta más conseguir financiación. Las marcas parece que se vuelven a mover un poco, pero estos últimos años han optado mucho por hacer su propia publicidad en su propio entorno, con una publicidad endogámica. Hay mucha atomización, con autodenominados medios y webs que publican cosas y el pastel es lo que es y cada vez hay que repartir más y se reparte a un precio más barato. Revista Trail es un proyecto en el cual creemos mucho y es nuestro proyecto. En muchos casos ha tirado adelante porque hemos dicho “si hay que remar, se rema”. Hay ganas y pasión de continuar haciéndolo.

¿Tienes amistades entre los corredores y corredoras élite de trail?

Sí, a lo largo de estos años a base de seguir carreras. En el caso de UTMB hace 18 años que lo sigo. Llego ahí y me siento como en casa. Ni que sea por aburrimiento muchos ya saben quién soy. Y en el caso de UTMB la verdad es que se trata de una organización que personalmente a mí me tratan fantásticamente bien. Además, a lo largo de estos años he hecho amigos a lo largo de la Península. Por ejemplo, voy al País Vasco y tengo amigos, y mira que soy selectivo con el concepto amistad, también en Canarias, en Castellón…y no sólo fotógrafos como Jordi Saragossa o Ian Corless, sino también de organizaciones y atletas con los cuales vas coincidiendo a lo largo de estos años. Sobre todo, con los que ya llevan unos años como Miguel Heras o Iker Carrera, por ejemplo. Son gente que quizás porque son más veteranos les tengo una cierta afinidad y estos años tengo una lista de gente que considero amigos.