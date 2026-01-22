Si quieres perder grasa en menos de 30 min, haz esta rutina: los 6 ejercicios clave de Rubén García, experto en fitness

Uno de los mayores enemigos de querer ponerse en forma tiene que ver con el tiempo: a veces no contamos con un espacio lo suficientemente amplío en el día como para poder ejercitarnos como es debido.

No obstante, existen ciertas rutinas de entrenamiento que son realmente cortas y tremendamente útiles a la hora de perder grasa. Algo que ha defendido Rubén García, experto en fitness, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

En ella, compartía una rutina de ejercicios que se puede completar en apenas 30 minutos y que puede resultar igual de efectiva que un entrenamiento largo. Para llevarla a cabo, solo tendremos que seguir los siguientes sets:

Pistol squats (5 reps por pierna)

Flexiones con release (15 reps)

Burpees con salto (10 reps)

Zancadas (10 reps por pierna)

Sit-ups (15 reps)

Plancha militar (10 reps)

La clave de esta rutina está, eso sí, en repetir estos 6 ejercicios tantas veces como podamos antes de que se acabe el tiempo. Es decir, lo ideal es llevar a cabo tantas rondas como nos quepan en esos 30 minutos de ejercicio.

"Me encantan los entrenamientos cortos y completos para poder mantener el ritmo en cualquier parte", señalaba Rubén García como otra de las principales ventajas de esta rutina: no necesitas estar en un gimnasio para poder hacerla.

Esto sirve, además, para combatir el segundo gran enemigo que aparece en cuanto intentas hacer ejercicio y llevar una vida más saludable: las excusas. De esta forma, la rutina de Rubén García también es útil para que nuestro cerebro supere cualquier posible barrera mental que se ponga a sí mismo en este sentido.

Por otro lado, hay que recordar que la otra clave de perder grasa tiene que ver también con comer de manera saludable, por lo que lo ideal es combinar esta rutina de ejercicios con una alimentación más sana en la medida de lo posible.