Quién es Queralt Castellet, la 'snowboarder' que ha hecho historia en los Juegos de Invierno con una vida marcada por la tragedia

La delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina está de enhorabuena después de confirmarse el pase a la final de la rider catalana, Queralt Castellet, en la modalidad de Snowboard half-pipe.

Además, de paso ha hecho historia al convertirse en la mujer con más presencias en unos Juegos en Snowboard, después de ganar la plata en los de Pekín en 2022, la primera medalla de su carrera al quedarse con la cuarta posición en Pyeong Chang.

Queralt Castellet durante la final de halfpipe. / Abbie Parr / AP

Su carrera la ha llevado a estar presente en seis competiciones olímpicas, pero en esta última las cosas no le han ido tan bien y se quedará lejos de las medallas al no conseguir una gran puntuación en los dos primeros intentos.

Primeros pasos

Nacida como Queralt Castellet Ibáñez, la deportista olímpica nació en Sabadell en 1989 y pasó allí toda su infancia, aunque como sus padres eran unos grandes aficionados al esquí y la montaña, empezó a disfrutar del entorno natural desde bien pequeña.

Pese a que ahora es una referente en el 'snow' la realidad es que sus primeros pasos los dio en la disciplina de esquí alpino. No obstante, a los seis años descubrió la pasión de la tabla y se quedó prendada de la adrenalina que genera en las estaciones de esquí en Andorra, donde solía viajar la familia durante las vacaciones.

Queralt Castellet nació en Sabadell pero sus padres eran aficionados a la montaña. / Sergi Pons

Sin embargo, también practicó gimnasia artística, incluso llegando a competir y convirtiéndose en subcampeona de España en barra de equilibrio y oro en salto de potro en 2004. Ya con 16 años, en cambio, decidió abandonar los polideportivos y lanzarse de lleno al 'snow' después de lesionarse la muñeca.

La primera competición en la nieve fue la Copa del Mundo del año 2005, al poco de empezar a practicarlo de forma intensiva e incluso se aventuró a disputar sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno gracias a su constancia y sus más de 20 años de carrera que le han permitido disputar numerosas finales olímpicas.

Queralt Castellet, plata en Pekín 2022. / FILIP SINGER / EFE

En todo este tiempo ha sufrido numerosas lesiones y varios procesos de rehabilitación. La última, tras dos caídas en la preparación para estos juegos, que le impidieron obtener el Campeonato del Mundo: "Para nosotros las caídas son cosa del día a día", ha comentado en entrevistas.

La pareja de Queralt Castellet

La vida sentimental de Queralt Castellet no destaca por su situación actual, sino por una antigua relación que termino de forma trágica. Con tan solo 19 años, en 2008, la catalana conoció a Ben Jolly, que se convirtió también en su entrenador y llevó sus cualidades sobre la tabla a otro nivel.

No obstante, en 2014 los médicos le diagnosticaron dos tumores cerebrales. Aunque inicialmente se sometió a los tratamientos necesarios para combatir el cáncer, el avanzado estado de la enfermedad le causaron intensos dolores físicos, pero también una gran brecha emocional.

Queralt Castellet junto a su pareja, Ben Jolly, difunto en 2015. / ·

Por eso, un año más tarde, en 2015, Jolly decidió poner fin al sufrimiento y se quitó la vida, dejando un gran impacto en Castellet, hasta el punto de plantearse dejar el deporte profesional. Todo ello ocurrió en un gran momento a nivel profesional, ya que se había coronado subcampeona del mundo.

Sin embargo, consiguió convivir con la situación y se ha convertido en la mayor referente en deportes de nieve de España.