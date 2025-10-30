Queralt Castellet: "Ya no sueño con ganar una medalla olímpica, ahora sé que puedo hacerlo"

Es difícil, muy difícil, lo que ha conseguido Queralt Castellet (Sabadell, 1989). Y no es simplemente haber logrado la medalla de plata en los pasados JJOO de Invierno en Pekín. No, tiene que ver con el hecho de haber sido ella misma la gestora de su presión personal. La que supo disfrutar del proceso hasta que llegó un metal tras una ronda perfecta que supuso la recompensa a un largo camino. Una plata repartida en mil trozos que se llevaron los que estaban a su lado y los que ya no pueden estarlo.

El mundo se deshiela más rápido de lo que cualquier ser humano querría. Ya no digamos, los deportistas de invierno, que persiguen una estación por todos los rincones del mundo. Cambiando de hemisferio, si hace falta. Lo que no ha mudado un ápice es la búsqueda del truco perfecto por parte de Queralt Castellet, la segunda mujer del mundo en planchar un 1080. El prefijo con el que llamar a todos los españoles para que sigan los JJOO de Invierno Milán-Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026.

Pregunta. Los de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 serán tus sextos Juegos Olímpicos ¿Cómo se puede resumir semejante experiencia?

Respuesta. Sí, tengo experiencia en los JJOO, pero no se pueden comparar unos con otros. Cada una de las veces ha sido una experiencia completamente diferente. Y, además, diferente de todo el resto de competiciones, porque se respira un ambiente distinto. Quizás sea porque hay muchos deportes distintos, quizás por todos los países que están representados. También se junta mucha gente que está logrando su sueño en ese momento, entonces hay mucha emoción y energía en una cita así.

Todo es diferente desde los JJOO de Pekín, porque aunque creas, sueñes y quieres pensar que puedes conseguirlo, hasta que no la tienes, no sabes que realmente eres capaz de hacerlo. Sí, se vive diferente sabiendo que eres capaz de conseguir una medalla olímpica Queralt Castellet — Medalla de plata en los JJOO de Invierno 2022 en 'halfpipe'

P. Este ha sido un ciclo olímpico para ti, porque ha transcurrido con una medalla de plata en el cuello que ganaste en Pekín 2022 como el culmen de toda una vida en el 'halfpipe'. ¿Cómo te ha cambiado?

R. Me ha cambiado: antes decía “quiero conseguir una medalla” y ahora digo “tengo una medalla y sé que puedo conseguirla”. Es muy diferente, porque aunque creas, sueñes y quieres pensar que puedes conseguirlo, hasta que no la tienes, no sabes que realmente eres capaz de hacerlo. Sí, se vive diferente sabiendo que eres capaz de conseguir una medalla olímpica.

P. Esa medalla fue la demostración de que podías y de que cada competición es un mundo, porque de la primera ronda saliste muy enfadada. Pero después hiciste historia. ¿Qué aprendiste de esa final olímpica?

R. Recuerdo muy bien esa final, porque había muchas dificultades sobre cómo podía construir mi ronda. En cuanto a cómo construir mi ronda, qué iba a hacer para que todos los trucos me salieran lo mejor posible. Porque ese pipe solo me cabían cinco, entonces había que construir una ronda donde pudiera hacer esos cinco trucos de la mejor manera posible. Y justo antes de la final tuve una caída muy fuerte practicando. Hice un frontside 1080, caí encima del coping -el borde superior del pipe- y reboté. Ahí dije: “prefiero hacer ese truco más abajo del pipe, no sé qué…”. En la primera ronda hice esa ronda queriendo hacer el truco al final, pero me quedé un poco baja y la terminé diferente.

Queralt Castellet, con la tabla que luce sus patrocinadores. / RED BULL

P. Lograste aislarte del criterio de los jueces.

R. Pensaba que esa ronda la puntuarían entre 70 y 80 puntos, que era más o menos lo que me daban por esa ronda durante la temporada. Pero me dieron una puntuación muy baja. No sé si fue porque los jueces habían visto que estaba haciendo trucos más difíciles o lo que sea, pero me dieron una puntuación muy baja. Entonces dije: “Mira, ¿sabes qué? Me da igual, que hagan lo que quieran los jueces, yo voy a hacer la ronda que quiera". Y a la segunda lo volví a intentar. También ajusté algunos detalles para ganar más altura en el backside 900, el truco más complicado del combo.. Y ahí sí que me valoraron como merecía, y me dieron una puntuación que se merecía el podio.

P. ¿Qué hiciste después de Pekín y cómo llegas a Cortina d’Ampezzo?

R. Gestionar el éxito fue fácil, la verdad. No me había creado una expectativa sobre qué haría si lo conseguía. Viví el momento, las fotos, lo que vino al llegar ese éxito… lo viví y lo saboreé como nunca. Llego con muchísimas ganas, contenta porque físicamente estoy al 100%. Puedo entrenar todas las horas que quiero y lo estoy disfrutando. Lo afronto como una temporada especial, con unos Juegos sin expectativas, pero con muchas ganas.

Cuando digo que voy “sin expectativas”, la gente me pregunta: “¿A qué te estás refiriendo?, ¿a qué vas entonces?”. Y yo digo: "No lo sé, porque el futuro no se sabe. Estoy haciendo lo que quiero hacer ahora", enfocándome e invirtiendo en lo que va a funcionar para que yo pueda conseguir mis objetivos Queralt Castellet — Snowboarder que participará en sus sextos JJOO

P. Tú eres tu mayor presión y crítica. ¿Cómo manejas tus propias expectativas?

R. Nunca me las pongo. Me gusta encontrarme con las experiencias y construir mis propias aventuras. Cuando digo “sin expectativas”, la gente me pregunta: “¿A qué te estás refiriendo? ¿a qué vas entonces?”. Y yo digo: "No lo sé, porque el futuro no se sabe. Estoy haciendo lo que quiero ahora, enfocándome e invirtiendo en lo que me ayudará a alcanzar mis objetivos. No sé en qué me va a llevar o en qué circunstancias me voy a encontrar. Ya lo veremos.

P. ¿Disfrutas del proceso?

R. Sí, disfruto del proceso de no saber, de no tenerlo todo controlado.

P. ¿Cómo aprende a levantarse una de las caídas?

R. He tenido muchas. Al final es parte de mi deporte y de la progresión. Es un deporte de impacto: para conseguir nuevos trucos hay que arriesgar, y eso conlleva caídas. A veces vienen lesiones, algunas más duras que otras. Cuando entiendes que tienes que enfocarte en recuperarte al 100 % físicamente y, sobre todo, mentalmente, ves que es parte del deporte.

Queralt Castellet, en plena acción. / RED BULL

P. ¿Qué pesa más? ¿Lo físico o lo mental?

R. Lo mental. Las herramientas son lo más importante para superar las dificultades. A nivel mental está el mayor rendimiento.

P. ¿Cómo has trabajado ese aspecto?

R. Es muy difícil. Hay muchos elementos para trabajar, no solo a nivel deportivo, también con todos los obstáculos y dificultades que te encuentras y de las que puedes aprender. Intento sacar siempre el lado positivo; me mueve la curiosidad por entender cómo superar ciertos retos mentales y aprender de ellos. Levantarme es una herramienta para cuando me encuentre con otras circunstancias. La curiosidad siempre ha estado, pero antes tenía menos herramientas para lograrlo todo

P. ¿Cómo es estar en la Villa Olímpica en unos JJOO de Invierno?, ¿tiene semejanza con el carácter especial que siempre destacan los atletas que van a los de Verano?

R. Justamente en Pekín fueron unos Juegos de villa, en una burbuja. En otros no he tenido esa opción porque queda muy lejos del pipe donde competimos las finales. Pero en la villa se respira un ambiente especial. Ahí es donde se juntan todos los deportistas soñando con sacarlo todo al día siguiente. Estás con los mejores del mundo de todos los deportes de invierno; es bastante único.

Mucha gente ha dejado de ir, sobre todo desde Europa, a entrenar al otro hemisferio en el cambio de estación. Tira más aprovechar los glaciares en primavera y otoño, y hacer más entrenamiento seco en verano, sin tener que desplazarse a la otra punta del mundo, como solía hacer yo. Queralt Castellet — Snowboarder que participará en sus sextos JJOO

P. Los Juegos de Invierno afrontan desafíos provocados por el cambio climático, que muchas veces os obligan a ir por todo el mundo para tener lugares de entrenamiento. ¿Qué futuro ves?

R. Hay controversia. Por una parte surgen más instalaciones y hay más necesidad de entrenar y practicar; se reinventan. Hay instalaciones en verano, en seco, con airbags o saltos de plástico que no requieren nieve. También surgen instalaciones indoor, pistas cubiertas con refrigeración y nieve artificial donde se puede practicar halfpipe. Se están reinventando en ese sentido. Más que aumentar los halfpipes en verano o en el hemisferio sur, están tirando hacia ahí. Al final la gente se adapta: las circunstancias son las que son. Aún tenemos sitios para entrenar en Australia o Nueva Zelanda, pero en los últimos años a nivel meteorológico, ha habido mucho viento y mal tiempo, inconstante. Mucha gente ha dejado de ir, sobre todo desde Europa. Tira más aprovechar los glaciares en primavera y otoño, y hacer más entrenamiento seco en verano, sin tener que desplazarse a la otra punta del mundo, como solía hacer yo.

Queralt Castellet competirá en sus JJOO de Invierno en 2026. / RED BULL

P. La falta de acuerdo entre Aragón y Catalunya frustró una candidatura española para los JJOO de Invierno 2030. ¿Veremos algún día una cita olímpica de este tipo en España?

R. Creo que España, a nivel de territorio, montaña y nieve, es de los países más amplios de toda Europa. Eso significa que los deportes de invierno tienen mucho peso. Si se les da la oportunidad y el valor que requieren, sería muy positivo.

P. Los JJOO de Milán-Cortina d’Ampezzo tendrán el mismo huso horario que España. No hay excusas.

R. Será muy especial. Como bien dices, aunque parezca poco importante, en Pekín teníamos que levantarnos a las tres de la mañana para determinadas competiciones. No va a haber ese problema. Está muy bien. Para mí, los Juegos de Invierno son la gran oportunidad para que deportes como el mío ganen visibilidad. No sé por qué razón solo se les da la importancia que realmente tienen durante los Juegos, pero hay que aprovecharlo. Con el mismo horario y tiempo, espero lo vea mucha gente y descubra algún deporte que quizá antes no había visto o escuchado.

P. ¿Te emociona ser una figura inspiradora para las niñas?

R. Sí. Para mí es especial. Me emociona pensar que quizá puedo ser una figura inspiradora para algunas niñas que están empezando, que les encanta el snow y quieren dedicarse a ello.