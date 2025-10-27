Queralt Castellet emociona en "Winter Heroes": la snowboarder española que inspira al mundo

Ya está disponible en Red Bull TV “Winter Heroes”, una serie documental que pone rostro y voz a algunos de los grandes nombres de los deportes de invierno. Entre ellos destaca la española Queralt Castellet, referente mundial del snowboard en halfpipe y medallista olímpica en Pekín 2022, que protagoniza uno de los capítulos más personales de la producción.

La serie, producida por Red Bull Media House, ofrece una mirada cercana y honesta al sacrificio, la preparación y los valores que mueven a los mejores atletas de nieve y hielo del planeta. A través de 16 episodios, “Winter Heroes” retrata los sueños, desafíos y motivaciones que impulsan a deportistas de élite a seguir superándose en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Además de Castellet, aparecen figuras internacionales como Eileen Gu, Marcel Hirscher, Anna Gasser, Ryōyū Kobayashi, Kjeld Nuis o Hiroto Ogiwara, entre otros. Cada episodio se ha producido localmente en el idioma original de sus protagonistas, reforzando el carácter global y auténtico de la serie.

La snowboarder española Queralt Castellet / RED BULL

En su capítulo, Queralt Castellet (Sabadell, 1989) reflexiona sobre una trayectoria marcada por la constancia, la pasión y la búsqueda de la perfección sobre la nieve. Con más de veinte años en la élite, la rider catalana comparte su visión más íntima del deporte, lejos de los focos y los podios.

“Para mí, este es un momento muy especial. Cosas como esta le dan sentido y valor a mi carrera, a una trayectoria que a veces doy por hecha o se me olvida reconocer. Tener a mi lado un equipo que me apoya y hace posible momentos como este no tiene precio”, explicó Castellet tras el preestreno de su episodio.

“Winter Heroes” alterna imágenes inéditas con material de archivo, entrevistas y secuencias de entrenamiento, mostrando la parte menos visible del alto rendimiento: la soledad de la preparación, la presión por mantenerse arriba y la necesidad de encontrar equilibrio entre la ambición y la vida personal.

Con esta producción, Red Bull Media House refuerza su apuesta por el contenido inspirador y narrativamente poderoso en torno a sus atletas. La serie también se emite internacionalmente a través de Warner Bros. Discovery bajo el título “Athletes To Watch”, ampliando su difusión a nuevos públicos y consolidando el papel de Red Bull como gran plataforma de storytelling deportivo.

El episodio de Queralt Castellet se perfila como una de las piezas más emotivas de la serie. A través de su testimonio, se percibe la madurez de una deportista que, tras más de dos décadas de dedicación, sigue encontrando motivaciones nuevas sobre la nieve. “Winter Heroes” ya puede verse en exclusiva en Red Bull TV, donde también está disponible el tráiler oficial y materiales de prensa.