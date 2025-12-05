¿Qué tiempo hará en Valencia para el Maratón de este domingo?

El Maratón Valencia vivirá este domingo una de esas jornadas que cualquier corredor sueña cuando se apunta a 42 kilómetros: ciudad volcada, circuito rápido y una previsión de tiempo que invita a exprimirse sin miedo al calor sofocante ni a la lluvia incómoda.

La salida vendrá rodeada de un ambiente fresco pero muy llevadero para correr. A esa hora el cuerpo agradece una ligera sensación de frío, ideal para estabilizar el pulso desde el primer kilómetro y encontrar ritmo sin agobios. Muchos populares optarán por salir con manguitos, guantes finos o una camiseta vieja para tirar en los primeros metros, mientras que la élite apenas necesitará algo más que la equipación de competición.

Con el paso de las horas la temperatura irá subiendo de forma progresiva, pero sin dispararse. A media mañana el termómetro se moverá ya en un rango templado, perfecto para quien llegue al kilómetro 30 con fuerzas y ambición de marca. El sol hará acto de presencia y se notará especialmente en los tramos más expuestos del recorrido, por lo que será clave no confiarse: crema solar ligera, gorra y gafas pueden marcar la diferencia en esa segunda mitad en la que cada pequeño detalle suma.

El tiempo y la predicción en Valencia para el Maratón

Otro factor a tener en cuenta será el viento, que no apunta a convertirse en protagonista indeseado. Se espera brisa suave, suficiente para refrescar sin romper grupos ni destrozar parciales en las largas avenidas. Para quienes preparan la estrategia al milímetro, el mensaje es claro: más que pelear contra los elementos, tocará gestionar bien las piernas y la cabeza.

Para la ciudad, el escenario también es casi perfecto: tiempo agradable para animar desde las aceras, bares y terrazas llenas desde primera hora y una estampa de maratón que vuelve a situar a Valencia como referencia internacional del fondo en ruta. El clima acompañará para que amigos y familiares sigan la carrera in situ, repartidos por los puntos clave del circuito.

Quienes debutan en la distancia encontrarán un aliado en estas condiciones. No será necesario abrigarse en exceso ni sufrir por un calor pegajoso, así que la elección de la ropa se simplifica: textil ligero, calcetines técnicos y, como mucho, una capa fina para la espera en el cajón de salida.