¿Qué debes hacer esta semana para llegar fresco al Maratón de Valencia?

El Maratón de Valencia está a la vuelta de la esquina y miles de corredores populares afinan los detalles finales para llegar en su mejor versión al gran día. Aunque el grueso del trabajo ya está hecho, esta última semana es clave para llegar descansado, con energía y con la mente enfocada. Un error común es intentar “compensar” entrenamientos perdidos, pero a estas alturas eso solo genera fatiga acumulada.

El primer objetivo de estos cinco días es claro: reducir el volumen, no el ritmo. Mantener alguna sesión corta con rodajes suaves y pequeños toques de intensidad activa el cuerpo sin desgastarlo. Lo ideal es reservar un par de entrenamientos breves entre semana y descansar totalmente la víspera del maratón.

La alimentación y la hidratación

La nutrición se convierte en otra pieza fundamental. Los expertos recomiendan aumentar la ingesta de carbohidratos de calidad —pasta, arroz, patatas, avena— sin descuidar la hidratación constante. Valencia suele ofrecer un clima favorable, pero llegar bien hidratado desde días antes permite regular mejor el esfuerzo. También conviene evitar alimentos nuevos o difíciles de digerir, especialmente a partir del jueves.

A nivel logístico, es importante revisar cada detalle: la ropa, el dorsal, el ritmo objetivo, el gel plan y el transporte hasta la salida. Caminar de más el día previo en la Feria del Corredor puede pasar factura, por lo que lo ideal es recoger el dorsal con antelación y limitar los desplazamientos. La noche anterior, preparar todo ayuda a reducir el estrés y garantiza un descanso adecuado.

La mentalidad también juega un papel determinante. Visualizar el recorrido, dividirlo en bloques y anticipar los momentos clave —como el paso por el km 30— aporta seguridad. Recordar que la maratón nunca es perfecta ayuda a gestionar mejor cualquier imprevisto: un pequeño bajón, un ritmo que se desvía o un avituallamiento que no sale como estaba previsto.

Con estos ajustes finales, el corredor popular puede llegar a la salida del Maratón de Valencia con la confianza necesaria para disfrutar de la carrera. La preparación se ha alargado durante semanas y ahora solo queda rematar: correr con cabeza, alimentarse bien y dejarse llevar por la magia del público valenciano, uno de los más entregados del mundo.