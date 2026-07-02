Puppi, tras ser segundo en la Western States: "No sé si esta ha sido mi primera y última carrera de 100 millas"

Francesco Puppi todavía no había tenido tiempo de procesar lo que acababa de hacer cuando se sentó frente a la cámara de iRunFar, menos de 24 horas después de terminar segundo en su debut absoluto en la distancia de 100 millas en la Western States. "Tal vez, o incluso más", respondió cuando le preguntaron si la carrera había sido todo lo que esperaba. "Ha sido mucho, y todavía no he tenido tiempo de procesar el día y todas las emociones".

La preparación del italiano para esta Western States estuvo lejos de ser ideal. Empezó la temporada 2026 en un campo de entrenamiento en Flagstaff junto a Jim Walmsley, con buenas sensaciones, pero en la Black Canyon 100K se cayó en la milla 10 y se dislocó el hombro, obligándole a abandonar.

Volvió a Italia, ganó la Maratón de Chianti con récord del recorrido, y poco después, entrenando en montaña, se cayó de nuevo sobre hielo y se rompió la muñeca derecha, una fractura seria que requirió cirugía a mediados de abril, justo cuando debía empezar su preparación específica para la Western States. "No es el punto de partida ideal", reconoció con ironía.

Puppi, tras acabar su primera carrera de 100 millas en la Western / WSER

Las semanas posteriores a la operación fueron duras. "El estrés de la cirugía, la falta de sueño y toda la incertidumbre no fueron fáciles de gestionar. Durante mucho tiempo mi cuerpo no respondía al entrenamiento, entrenar no era divertido, las cosas no iban como yo quería." El cambio llegó a mediados de mayo. "Finalmente empecé a sentirme yo mismo otra vez y pude juntar un buen último mes de preparación".

Llegar a la línea de salida sano y con trayectoria ascendente, explicó, era fundamental para una carrera de 100 millas: "Necesitas que el cuerpo esté fuerte, pero también necesitas estar preparado mentalmente para afrontar el reto y gestionar el dolor, porque como me imaginaba, y como descubrí corriendo, una carrera de 100 millas trata mucho de gestionar el dolor".

Avisó de que ese ritmo los metería en problemas

Sobre el primer tramo de alta montaña, Puppi no escatimó elogios al paisaje. "Es precioso, no hay otra manera de decirlo". Lo que más le sorprendió fue la sensación de aislamiento: "Comparado con muchas carreras europeas, donde siempre ves algún tipo de civilización o gente, allí estás en medio de la nada. Eres solo tú y los atletas alrededor, es una sensación muy fuerte." Pero el ritmo desde el primer kilómetro le preocupó.

Corría junto a Kilian Jornet, Jim Walmsley y Vincent Bouillard, y llegó a decirles que sentía que iban a ritmo de 100 kilómetros en una carrera de 100 millas. "Les dije que íbamos a tener problemas, pero nadie quería bajar el ritmo, y yo tampoco estaba dispuesto a dejarles ir".

Bouillard y Puppi se saludan tras cruzar la meta de la Western / WSER

Esa decisión le pasó factura más adelante. "Solo imaginaba que la sección donde sufriría sería más corta, pero fue bastante larga, quizás 56 kilómetros". Durante ese tramo, el dolor se volvió muy intenso. Su estrategia mental varió constantemente: a veces se centraba en el dolor, otras veces intentaba apartar la mente de él. "Intentaba no pensar demasiado en cuánto quedaba, solo centrarme en llegar de un avituallamiento al siguiente para sentir que progresaba. Y al final los kilómetros pasan y de alguna manera lo consigues".

Las dos caídas previas a la carrera también dejaron huella mental en el terreno técnico. "Hay un poco de miedo a caerte otra vez, a sufrir consecuencias serias. Tu confianza en terreno técnico es más lenta de lo que solía ser, lo que no necesariamente te hace más seguro". Reconoció que a veces le costaba recuperar la fluidez necesaria para moverse rápido y con seguridad en los descensos técnicos.

Su próximo objetivo, la OCC de la UTMB

Preguntado por si esta experiencia le ha abierto el apetito por más carreras de 100 millas, Puppi fue honesto: "No han pasado ni 24 horas desde la meta, así que me gustaría imaginar que no ha sido mi primera y última carrera de 100 millas, pero si me preguntas ahora mismo, no lo sé".

Lo que sí tiene claro es su próximo objetivo: está inscrito en la OCC del UTMB. Antes de eso, sin embargo, se ha propuesto algo que no le resulta nada natural: descansar. "Quiero decirme a mí mismo que merezco un descanso y algo de recuperación, aunque no se me dé muy bien".