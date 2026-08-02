Puma renueva su zapatilla de estabilidad con la ForeverRun Nitro 3

Puma presenta la ForeverRun Nitro 3, la última evolución de su galardonada zapatilla de running de estabilidad, diseñada para ofrecer una pisada fluida y estable en cada salida.

La nueva versión de la gama ForeverRun incorpora un empeine suave y acolchado sobre una nueva horma, una geometría más ancha de la entresuela y una estructura NITROFOAM mejorada de doble densidad, formulada con una mezcla de PEBA, que aumenta la amortiguación y mejora la guía de la pisada en cada zancada. Esta espuma de doble densidad combina un núcleo blando con infusión de nitrógeno, que aporta amortiguación y capacidad de respuesta manteniendo la ligereza, junto a un borde más firme que proporciona sujeción cuando más se necesita.

El sistema RUNGUIDE SYSTEM de Puma refuerza la geometría de soporte de la mediasuela, mientras que el refuerzo de TPU en el talón favorece una pisada equilibrada que transmite seguridad y estabilidad.

La comodidad se extiende por todo el empeine gracias a un tejido de punto técnico transpirable, un cuello muy acolchado y una nueva horma que mejora el ajuste y la sensación al calzarla.

Así luce la PR RUN ForeverRun Nitro 3 / PUMA

Bajo el pie, la suela de goma PUMAGRIP ofrece una tracción duradera en múltiples superficies, lo que convierte a la zapatilla en una compañera fiable para los rodajes diarios sobre asfalto.

Una durabilidad de más de 800 kilómetros

Con un peso de 270 gramos en la talla 8 UK y de 220 gramos en la talla 4,5 UK, la ForeverRun Nitro 3 presenta una altura de 38 mm en el talón y 30 mm en el antepié, con un drop de 8 mm.

La zapatilla está concebida para el entrenamiento diario y diseñada para mantener sus prestaciones a lo largo de aproximadamente 800 kilómetros.

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La ForeverRun Nitro 3 estará disponible en todo el mundo desde el 1 de agosto de 2026 en PUMA.com, en las tiendas insignia de la marca y en distribuidores seleccionados, por un precio de 160 euros.