PUMA quiere hacerse hueco en la gran batalla del running de élite con la Fast-R Nitro Elite 3 y la Deviate NITRO Elite 4

PUMA ya tiene lista una de sus apuestas más potentes para esta primavera en running. La marca alemana ha presentado SHOWTIME, una nueva colección con la que quiere ganar visibilidad en dos de los escenarios más mediáticos del calendario internacional: las calles de Boston y Londres.

La firma habla de una línea de "alta energía", con una combinación de colores en rosa, azul y amarillo neón que busca transmitir velocidad, ambición y presencia desde el primer vistazo. La campaña recoge algunos de los códigos más atrevidos de la historia de la marca y los traslada al segmento más competitivo del running actual.

La colección llega además apoyada en dos de las siluetas más avanzadas de la marca: Fast-R NITRO Elite 3 y Deviate NITRO Elite 4.

Una para competir y otra para sentir

En el caso de la Fast-R NITRO Elite 3, PUMA la sitúa como uno de sus grandes iconos recientes para competición. Según la información facilitada por la compañía, este modelo ha sido diseñado para ayudar al corredor a mejorar sus marcas y se apoya en un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts Amherst para reforzar su discurso de eficiencia.

Su precio de salida es de 300 euros, con un peso de 170 gramos, drop de 8 mm y una construcción de 40 mm en talón y 32 mm en antepié.

Así es la nueva colección SHOWTIME / PUMA

La segunda pieza clave es la Deviate NITRO Elite 4, un modelo con un enfoque igual de ambicioso. PUMA asegura que mejora a su predecesora con una pisada más explosiva y reactiva, gracias a una amortiguación NITROFOAM Elite de doble capa y a una placa de carbono PWRPLATE rediseñada.

También pesa 170 gramos, mantiene el drop de 8 mm y la misma base de perfiles, con un precio de 250 euros.