Un Puente de la Purísima con sabor a nieve y promesas cumplidas

Por fin llegó. La nieve, el sol y la ilusión se dieron la mano este Puente de la Constitución para estrenar, con matrícula de honor, la temporada de esquí 2025-26 en el Pirineo. Desde Baqueira Beret hasta Aragón, pasando por los dominios de Pirineu365 (FGC), Masella y las estaciones de Grandvalira Resorts, los amantes de la nieve vivieron cuatro días de auténtica postal: temperaturas agradables, pistas abiertas en condiciones óptimas y una atmósfera festiva que marcó el ritmo del inicio invernal.

Baqueira Beret: Esquí y sol entre bosques de postal

La Val d’Aran abrió sus brazos a 45.000 esquiadores que disfrutaron de 120 km de pistas en condiciones inmejorables. Con sol brillante y nieve bien trabajada, la estación ofreció un equilibrio perfecto entre adrenalina y placer, coronado por experiencias après-ski como las sesiones de DJ en el Möet Winter Lounge o el Baqueira Bar 1500. El domingo fue el punto álgido, con 16.000 personas deslizándose por el dominio aranés.

Grandvalira Resorts: Éxito rotundo en los dominios andorranos

Andorra ha arrancado fuerte. Con más de 46.800 días de esquí registrados en Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís, y hasta 150 km esquiables, el Principado vivió un puente excepcional, gracias a las nevadas previas (entre 15 y 30 cm de nieve fresca) y una meteorología ideal .

Las propuestas musicales brillaron con luz propia: el primer Brunch Electronik en L’Abarset fue un “sold out” con Nina Kraviz, mientras el CBbC de Pas de la Casa celebró una Super Snow Bowl con ambiente de fiesta total. Para quienes buscan algo más que esquí, las actividades como el múixing, el Mon(t) Magic o las rutas en raquetas añadieron magia a la experiencia.

Masella: Esquí nocturno, pistas a tope y sabor a alta montaña

Masella no decepciona nunca. Con el 100% del desnivel esquiable abierto y más de 6.000 esquiadores solo el domingo, la estación vivió un arranque de temporada brillante. Las condiciones de nieve han sido excepcionales y la inauguración del esquí nocturno fue un éxito, con más de 1.000 participantes disfrutando bajo las estrellas y celebrando en el Möod Masella .

FGC Pirineu365: Un puente de diversidad, nieve y familia

Las seis estaciones de FGC —La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll— sumaron 25.000 visitantesy más de 60 km esquiables, en un arranque de temporada marcado por la variedad y la calidad. Desde la aventura estelar en Núria hasta la tirolina de Boí Taüll o l’“Obrint pista” d’Espot, la oferta ha sido rica y para todos los públicos .

La Molina, por ejemplo, rozó los 8.000 visitantes, con pistas en perfectas condiciones y un público mayoritariamente familiar. En Port Ainé, la ocupación hotelera llegó al 70%, mientras que a Vallter no le faltó ambiente en su pista de trineus y el GastroVallter.

Aragón (Aramón): Sol, calidad y ambiente de temporada

En Aragón, el grupo Aramón cerró el puente con cerca de 100 kilómetros abiertos entre sus estaciones. Formigal-Panticosa lideró con más de 80 km esquiables, mientras que Cerler arrancó desde el sector Ampriu con 6 km, y las estaciones turolenses Javalambre y Valdelinares también dijeron “presente” .

El après-ski en Marchica volvió a ser protagonista con el show del 15 aniversario, y el nuevo espacio M the Club estrenó su elegante Piano Bar, una propuesta que promete dar que hablar este invierno.

El arranque no ha podido ser mejor: buena nieve, sol, pistas abiertas y estaciones que han respondido con propuestas completas y vivencias inolvidables. Si el tiempo acompaña, el invierno 2025-26 será una temporada para recordar.