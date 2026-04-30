Así puedes utilizar tu iPhone para entrenar fuerza en casa sin ir al gimnasio

Entrenar fuerza sin ir al gimnasio ni utilizar pesas es una opción cada vez más solicitada entre los usuarios. Afortunadamente, hay varias opciones para desarrollar la masa muscular desde casa, con planes de entrenamiento que se adaptan a cualquier persona.

Asimismo, los ejercicios con peso corporal mejoran la fuerza, la resistencia y la capacidad aeróbica. Por este motivo, entrenamientos como las planchas y las sentadillas son clave para entrenar los músculos sin levantar pesas.

En este sentido, los usuarios con iPhone pueden utilizar Fitness+, una aplicación que permite iniciar entrenamientos guiados. La herramienta cuenta con 12 tipos de entrenamiento, desde fuerza hasta HIT y yoga.

Además, cada semana se añaden nuevas sesiones de 5 a 45 minutos de duración. Cada sesión se adapta al usuario, con recomendaciones personalizadas y planes prediseñados en función de las actividades favoritas.

"Mejora tu forma física y haz que movimientos diarios como levantar objetos, agacharte o girarte, sean más fáciles gracias a los ejercicios funcionales de fuerza en Fitness+", informa la página oficial de Apple.

Para entrenar sin material, puedes programar un entrenamiento de sentadillas. Este ejercicio funcional es clave para mantener la masa muscular, destacando la fuerza de piernas y glúteos.

Sentadillas / Freepik.

Con una buena técnica, esta actividad física es ideal para mejorar el equilibrio y reforzar el core. Es importante mantener el pecho firme y la espalda recta, con los talones apoyados en suelo.

Debes posicionarte con los pies en el suelo, ocupando el ancho de los hombros y con las puntas ligeramente hacia afuera. A continuación, baja como si estuvieras sentado en una silla y mantén el abdomen activo. Lleva los glúteos hacia atrás mientras flexionas caderas y rodillas, y repite de nuevo.