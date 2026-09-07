Todo lo que no te puedes perder en la Sea Otter Europe 2026 de Girona

Ya está todo preparado para que Girona vuelva a convertirse en la capital internacional del ciclismo. Del 18 al 20 de septiembre, la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin celebrará su décima edición, la más grande de su historia, con un festival que reunirá en un mismo espacio a deportistas profesionales, aficionados, familias, marcas internacionales y profesionales del sector.

Después de reunir a 74.000 visitantes el año pasado, el festival regresa con una edición de récord que crece un 10% en superficie expositiva, supera las 500 marcas presentes y ofrece un programa con actividades prácticamente ininterrumpidas durante tres días.

El mapa del evento / SHIMANO SEA OTTER EUROPE

La zona de exposición volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival, convirtiendo la Sea Otter Europe en el gran escaparate del sector en el sur de Europa. Los profesionales tendrán acceso además a Sea Otter Connect, donde se desarrollarán conferencias con expertos del sector, entre ellos Paul Walsh, CEO de European Cycling Industries, como novedad de esta edición. La actividad se celebrará el jueves y el viernes en tres franjas temáticas: cicloturismo, industria y salud, con dos espacios adicionales para networking, el Business Club y la Pro Business Area.

Demobike: probar antes de comprar

Una de las actividades con más éxito del festival vuelve a ser la Demobike, que permite reservar gratuitamente bicicletas de las principales marcas para probarlas en circuitos especialmente habilitados. La pasada edición registró más de 4.600 reservas. Las reservas de la Demobike de Shimano ya están disponibles, limitadas hasta agotar plazas, mientras que los modelos del resto de marcas se abren el miércoles 3 de septiembre a través de la web oficial.

Durante tres días, Girona reunirá algunas de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional junto con pruebas populares para todos los niveles. Entre las grandes citas destacan la 226ERS UCI Gravel World Series, clasificatoria para el Campeonato del Mundo UCI de Gravel, y la HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, que cerrará la temporada mundial de XCM. También se celebrarán la Shimano Super Cup Massi, el Campeonato de España XCE, la Continental Series XCE y la XCC Continental Series.

Los ciclistas amateurs podrán participar en pruebas como la SCOTT Marathon BTT, la Copa del Mundo XCM Open, La Tramun Curta, la Ciclobrava by Lapierre o la Continental Gravel Ride Tour. El programa se completa con la Shimano Super Cup Youth, la Copa Girona Trial, el Mini DH y la MTB Classic, además de la nueva Canyon Social Gravel Cronoescalada, cuyas inscripciones abren el lunes 7 de septiembre.

Cuatro zonas para descubrir todo el festival

El recinto estará distribuido en cuatro grandes zonas conectadas entre sí. La zona roja será la principal puerta de entrada y concentrará los espacios profesionales, como Sea Otter Connect y el Business Club. La zona verde, la más extensa, reunirá los estands de las grandes marcas, el escenario principal y la principal oferta gastronómica. La zona amarilla conectará ambas y acogerá servicios para los participantes en pruebas, como duchas y lavabicicletas. Por último, la zona rosa combinará marcas del sector con el Euro Mobility Festival, competiciones y actividades familiares.

Como novedad de esta edición, se celebrará la presentación de corredores en el escenario principal: el viernes por la tarde con la 226ERS UCI Gravel World Series, y el sábado por la mañana con la UCI Cross-country Marathon World Cup. Más allá del ciclismo, el festival ofrecerá actividades de pintacaras, talleres, música en directo, sesiones de DJ, la actuación del mago Mag Lluc, actividades infantiles y una completa oferta gastronómica con zonas de food trucks.

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La organización recomienda apostar por el transporte colectivo o sostenible. El recinto de Fontajau cuenta con conexiones de alta velocidad y regionales, además de una red de autobuses urbanos, mientras que quienes lleguen en bicicleta dispondrán de zonas habilitadas para su estacionamiento. El acceso al recinto es gratuito, aunque es necesario descargar previamente la entrada a través de la web oficial del festival.