Así puedes bajar la barriga en casa: cinco ejercicios para la zona abdominal sin ir al gimnasio

Las rutinas para abdominales tienen más beneficios que marcar un abdomen plano y definido. Este ejercicio aumenta la estabilidad del tronco y mejora la postura, afectando positivamente a la vida cotidiana.

En este sentido, los ejercicios para abdominales no tienen que ser aburridos o repetitivos. Afortunadamente, existen múltiples variaciones para entrenar la zona abdominal y mejorar la condición física.

De hecho, puedes reducir la grasa abdominal en casa sin ir al gimnasio. Según un estudio reciente publicado en la revista Heart, las personas con obesidad abdominal tienen el doble de posibilidades de sufrir una parada cardíaca de forma inesperada. Por este motivo, es importante mantener una alimentación equilibrada y ejercicio físico regular.

El doctor Ángel Moya, presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología, explicó que la grasa visceral "está asociada a mayores alteraciones metabólicas en forma de intolerancia a la glucosa, disminución de la sensibilidad a la insulina, alteración del perfil lipídico así como una mayor influencia de los procesos inflamatorios".

Cinco ejercicios para trabajar la zona abdominal

El crunch o encogimiento es un ejercicio de tonificación. Para hacerlo, debes acostarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Para contraer los abdominales, levanta la espalda alta unos centímetros del suelo y mantén la contracción durante 1-2 segundos.

Los abdominales clásicos son un ejercicio básico para tonificar el abdomen. Colócate tumbado boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Eleva el tronco concentrando la fuerza en el abdomen y vuelve a la posición inicial.

Adiós a las abdominales / Pexels

Posteriormente, puedes trabajar los oblicuos con los abdominales cruzados. Repite la posición anterior y haz una elevación girando el torso, llevando uno de los codos a la pierna contraria. Después, alterna cada lado siguiendo el mismo patrón.

La plancha es un ejercicio isométrico que se realiza sin movimiento y que involucra todos los músculos del core. Comienza en posición de flexión, pero apoyando los antebrazos en el suelo en lugar de las manos. Mantén la postura de tabla durante 30 segundos e incrementa los tiempos con la progresión.

Por último, los burpees son uno de los ejercicios más completos de alta intensidad. Combina sentadilla, plancha, flexión y salto, son muy eficaces para quemar grasa y marcar el abdomen.