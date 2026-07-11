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PSICOLOGÍA

Psicólogos y expertos en entrenamiento coinciden: "Aceptar no significa resignarse ni rendirse. Significa dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar"

La aceptación es un proceso activo y consciente que permite reconocer la realidad, según los expertos.

Una mujer cansada de entrenar

Una mujer cansada de entrenar

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Álex Pareja

Álex Pareja

Los expertos coinciden en que aceptar no significa resignarse ni rendirse, sino dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar y centrar tu energía en lo que sí está bajo tu control. La evidencia científica muestra que aceptación y resignación son procesos psicológicos opuestos, con consecuencias muy distintas para el bienestar emocional y la capacidad de acción.

Aceptación y resignación

En psicología, aceptación y resignación no son sinónimos, aunque en el lenguaje cotidiano se confundan. La resignación implica pasividad y conformismo, es una actitud de derrota o impotencia ante lo que sucede, sin buscar alternativas ni crecimiento.

Resignarse es creer que las cosas son como son y que nada se puede hacer para cambiar. La aceptación, en cambio, es un proceso activo y consciente que consiste en reconocer la realidad tal como es en este momento, sin negarla, evitarla ni luchar contra ella, para poder decidir cómo responder.

Hombre descansando del entrenamiento

Hombre descansando del entrenamiento / Libre

Aceptar no significa aprobar ni rendirse, sino reconocer lo que está ocurriendo, validar la experiencia emocional e identificar qué está bajo tu control y qué no. La clave está en que la aceptación libera energía para actuar, mientras que la resignación bloquea.

La diferencia clave

La aceptación surge de la claridad ("esto es lo que hay ahora, ¿qué hago con ello?"), mientras que la resignación surge de la impotencia ("no hay nada que hacer, así que me aguanto"). Aceptar no es perder, es dejar de hacernos daño intentando que las cosas sean distintas a lo que son.

Es dejar de luchar contra la realidad para empezar a vivirla desde otro lugar, en definitiva. Por eso uno de los malentendidos más frecuentes es creer que aceptar implica no hacer nada, pero la evidencia psicológica muestra lo contrario: la aceptación es el primer paso para el cambio.

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La secuencia terapéutica es clara: primero conciencia, reconocer lo que ocurre; luego aceptación, dejar de luchar contra la realidad; y finalmente acción, decidir cómo avanzar desde la lucidez.

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