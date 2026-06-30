Guía HOKA Val d'Aran by UTMB 2026: programa completo, carreras, fechas y favoritos

La Val d'Aran vuelve a acoger una de las grandes pruebas del trail running este verano. Del 1 al 5 de julio de 2026, Vielha acoge la sexta edición de la HOKA Val d'Aran by UTMB, el mayor evento de trail de España y una de las grandes citas del circuito internacional UTMB World Series.

Este año el evento da un salto histórico: más de 7.500 corredores procedentes de 91 países (con España, Francia, Portugal, Reino Unido y China a la cabeza) competirán en alguna de las ocho distancias disponibles, desde los 10 kilómetros de la Vielha 10K hasta los 163 de la VDA.

El programa arranca el miércoles 1 de julio con el estreno absoluto de la TDL, Termières dera Libertat (Fronteras de libertad), una nueva prueba de 75 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo con salida en Bossòst y meta en Vielha. La carrera se inspira en los caminos ocultos que durante décadas sirvieron de vía de escape a quienes huían de guerras y represión cruzando el Pirineo. El mismo miércoles, a las 19:00h, se celebra la Vielha 10K, la prueba más accesible del evento y perfecta para quienes dan sus primeros pasos en el trail.

La salida de la Hoka Val d'Aran / UTMB

El jueves 2 de julio es el turno de la PDA, Peades d'Aigua (55 km, categoría 50K), con salida a las 7:00h desde Salardú.

El viernes 3 arranca primero la CDH, Camins d'Hèr (110 km, categoría 100K) desde Les a las 6:00h, y a las 16:00h sale la gran reina del evento: la VDA, Torn dera Val d'Aran (163 km, categoría 100M) desde el propio Ultra-Trail® Village de Vielha.

El sábado 4 llega la SKY Baqueira Beret (18 km, recorrido renovado con salida en Pla de Beret a las 10:00h) y su categoría SKY Promesas para jóvenes de 16 a 19 años. El domingo 5 cierra el programa la EXP, Experiència d'Aran (32 km), con salida a las 8:00h desde el Passeig dera Llibertat de Vielha.

Todos los favoritos de PDA, CDH, VDA, TDL y SKY

La PDA masculina concentra el mayor nivel competitivo de toda la semana. Roberto Delorenzi (SUI, Index 935), Luca Del Pero (ITA, 925), el keniano Robert Pkemoi (920) y el español Alain Santamaría (918) forman un cuarteto que raramente coincide en la misma salida. En femenino, la española Sara Alonso (Index 801), cuarta en la OCC en 2025, parte como la gran referencia nacional junto a la estadounidense Helen Mino Faulkner (763) y Nuria Gil Clapera (754).

En la CDH, el gran duelo masculino enfrenta al rumano Raúl Butaci (916), campeón en 2023, con los españoles Julen Calvo (901) y Marcos Ramos (886). Y hay un nombre que no puede pasar desapercibido: Pau Capell (dorsal 1023, Index 843) se alinea en los 110 km, lo que garantiza uno de los momentos más esperados por el público español. En femenino, la china Mia Yao (822), vigente campeona de la OCC y número 10 del mundo, busca el doblete tras ganar la PDA en 2025, con la noruega Mari Klakegg Fenre —campeona en 2025— y la neerlandesa Ragna Debats como principales rivales.

Pau Capell, en la Transgrancanaria / David Delfour

En la VDA de 163 km, el francés Beñat Marmissolle (903, dorsal 1) llega como máximo favorito masculino, seguido del argentino Santos Gabriel Rueda (861) y del español Lluis Ruiz Oller (853). En mujeres, la española Aroa Sio (754) y la polaca Katarzyna Dombrowska (762) protagonizarán el duelo por el título.

La SKY de Baqueira Beret enfrenta al italiano Cesare Maestri (923) con los españoles Alex García Carrillo (911) y Jan Torrella (900) en hombres, y a la italiana Vivien Bonzi (767) con la española Júlia Font (765) en mujeres.

Y la TDL, que escribe su primera página de historia, tiene al español Ivan Calvo (857) y al estadounidense Ryan Becker (864) como favoritos, mientras que Gemma Arenas (750) lidera el cartel femenino.

Dónde ver el Val d'Aran by UTMB 2026 en directo

Las carreras principales se retransmiten a través de UTMB Live con un equipo de más de 40 profesionales. Los horarios de emisión son: jueves 2 de julio, de 8:45 a 13:30h (PDA); viernes 3, de 13:20 a 21:00h (CDH y arranque VDA); y sábado 4, de 9:00 a aproximadamente 18:00-19:00h (VDA, hasta la llegada de la tercera mujer).

A nivel internacional, la señal estará disponible en DAZN (cobertura global), Eurovision Sport (Europa), L'Équipe (Francia), FloSports (EE.UU.) y iQIYI Sports y Tencent Video (China). En España, TV3-Esport3 emite en catalán y habrá resúmenes en RTVA/Canal Sur.