Calendario y pruebas del Mundial de Canfranc 2025: fechas, distancias y recorridos

El Mundial de Trail Running 2025 convertirá a Canfranc-Pirineos en el epicentro mundial del atletismo de montaña del 25 al 28 de septiembre.

Durante cuatro intensos días, el Pirineo aragonés acogerá a más de 1.700 atletas de cerca de 80 países que se enfrentarán a un programa de cinco pruebas que combinan potencia, resistencia y técnica en un entorno de alta montaña. El día 24 será la ceremonia inaugural de la prueba.

Uphill 6k (25 de septiembre)

La competición arrancará el jueves 25 de septiembre con la modalidad Uphill, una prueba explosiva de apenas 6 kilómetros pero con 990 metros de desnivel positivo.

Se trata de la carrera más vertical del campeonato, diseñada para especialistas en ascensos que pondrán a prueba su capacidad de sufrimiento en pendientes pronunciadas.

Esta prueba será la única que no salga de la Estación de Canfranc. Lo hará dos kilómetros más al norte, frente al Hotel Santa Cristina, otro lugar emblemático del Valle de Canfranc.

Así es el recorrido de la Uphill 6k del Mundial de Canfranc / WMTRC

Los atletas españoles que participan en esta prueba:

Hombres: Alex García, Daniel Izquierdo, Alain Santamaría y Jan Torrella.

Mujeres: Isabel Calero, Onditz Iturbe, Naiara Irigoyen y Laia Montoya.

Short Trail 45K (26 de septiembre)

El viernes 26 será el turno del Short Trail, una carrera de media distancia que rondará los 45 kilómetros. Esta prueba, también conocida como “maratón de montaña”, combina subidas duras con tramos más rápidos y técnicos.

Ofrece un recorrido equilibrado en el que se medirán tanto la potencia de los corredores de montaña como la resistencia de los trail runners.

Así es el recorrido del Short Trail en Canfranc / RFEA

Los atletas españoles que participan en esta prueba:

Hombres: Pablo Bautista, Andreu Blanes, Manuel Merillas, Antonio Martínez, Nicolás Molina, Alain Santamaría.

Mujeres: Sara Alonso, María Fuentes, Ohiana Kortázar, Malen Osa, Patricia Pineda, Ikram Rharsalla.

Long Trail 82K (27 de septiembre):

El sábado 27 llegará una de las jornadas más esperadas: el Long Trail. Con cerca de 82 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel positivo, se trata de la modalidad reina del Mundial.

Entre los nombres más destacados a nivel internacional está el del estadounidense Jim Walmsley, campeón de la UTMB en 2023 y campeón de la OCC de este mismo año en Chamonix.

Su dureza y carácter ultra exigirán no solo fuerza física, sino también una enorme capacidad mental para resistir el desgaste de tantas horas en carrera.

Así es el recorrido del Long Trail en Canfranc / RFEA

Los atletas españoles que participan en esta prueba:

Hombres : Maniel Anguita, Pello Berrizbeitia, Julen Calvo, Abel Carretero, Claudio Díaz y José Ángel Fernández.

: Maniel Anguita, Pello Berrizbeitia, Julen Calvo, Abel Carretero, Claudio Díaz y José Ángel Fernández. Mujeres: Gemma Arenas, Inés Astrain, Rosa María Lara, María del Mar Pastor, Mireia Pons y Bárbara Ruiz.

U20 Classic 8k y Classic Senior 14k (28 de septiembre):

El cierre del campeonato será el domingo 28, con dos pruebas clásicas. Por un lado, la U20 Classic, destinada a la categoría sub-20, que se disputará sobre un recorrido de unos 8 kilómetros.

Hombres : Alex García, Ibai Larrea, Ïu Net y Jan Torrella

: Alex García, Ibai Larrea, Ïu Net y Jan Torrella Mujeres: Dalia Alonso, Claudia Estévez, Júlia Font y Onditz Iturbe

Y por otro lado, ese mismo domingo, se disputa la Classic senior, con unos 14 kilómetros en los que se combinan tramos de subida y bajada de gran intensidad.

Esta modalidad, heredera del formato tradicional del atletismo de montaña, suele ofrecer un espectáculo vibrante y muy abierto.

Hombres : Ekain Fernández, Carlos García, Yeray Hernández y Gerard López.

: Ekain Fernández, Carlos García, Yeray Hernández y Gerard López. Mujeres: Mar Espartero, Inés Herault, Laura Ordiales y Nadia Soto.

La lista de los 45 atletas españoles en Canfranc

En total, serán cinco carreras que mostrarán todas las caras de la disciplina: desde la explosividad de la vertical hasta la resistencia extrema del ultra, pasando por los recorridos clásicos y las medias distancias.

Canfranc se convertirá así en un escaparate mundial del trail y la montaña, con la promesa de paisajes espectaculares, recorridos técnicos y un ambiente único en el corazón del Pirineo aragonés.