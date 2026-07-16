GRAVITEO
Programa de GRAVITEO 2026: horarios y competiciones del 17 al 19 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Tres días de competición oficial con escalada, skateboarding, roller freestyle, scooter street y pruebas populares. Entrada gratuita con inscripción previa AQUÍ
El GRAVITEO Urban Sports Festival llega al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio de 2026 con un programa cargado de competición oficial, pruebas populares y ambiente de festival.
Escalada de velocidad y boulder a nivel europeo, los campeonatos de España de skateboarding y scooter, el roller freestyle en todas sus categorías y una Skate Race abierta al público configuran tres jornadas que el recinto de Montmeló acogerá por primera vez en su historia.
La entrada es gratuita mediante inscripción previa y ticket digital.
VIERNES 17 DE JULIO
La primera jornada abre con el skateboarding. Desde las 9:00 hay entrenamientos de Roller Freestyle Vert y Skateboarding Street, con las clasificatorias del Street arrancando a las 13:00 y continuando a las 17:00. Las semifinales femeninas del Skateboarding Street comienzan a las 19:00, con las masculinas desde las 20:30. Las finales, las más esperadas del día, llegan entrada la noche: final femenina a las 22:00 y masculina a las 22:45, con premiación a las 23:30.
La tarde del viernes también tiene al escalada de velocidad como protagonista. La World Climbing Europe Series Speed disputa su práctica a las 16:00, las clasificatorias a las 17:30 (primero femenino, luego masculino) y las finales a partir de las 19:00, con ceremonia de premios incluida. Erik Noya, octavo del mundo, y Leslie Romero, décima, son los nombres españoles a seguir.
En paralelo, las semifinales masculinas de Roller Freestyle Vert arrancan a las 19:00.
APERTURA DE PUERTAS 09:00 hs
- World Climbing Europe Series – Speed
16:00 -17:00 Práctica de Velocidad
17.30 horas- 18.30 horas Clasificatorias Speed (Primero femenino, luego masculino)
19.00 horas- 20.00 horas Final Speed (Primero femenino, luego masculino)
Ceremonia Entrega de Premios Femenina y Masculina
- SKATE SERIES – STREET & VERT
09:00 horas- 15:00 horas Entrenamiento Roller Freestyle Vert
09:00 horas- 13:00 horas Entrenamiento Skateboarding Street
13:00 horas- 15:00 horas Clasificatorias Skateboarding Street
17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias Skateboarding Street
17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias masculino Skateboarding Street
19:00 horas- 22:00 horas Semifinales masculino Roller Freestyle Vert
19:00 horas- 20:30 horas Semifinales femenino Skateboarding Street
20:30 horas – 22:00 horas Semifinales masculino Skateboarding Street
22:00 horas- 22:45 horas Final femenina Skateboarding Street
22:45 horas-23:30 horas Final masculina Skateboarding Street
23:30 horas- 00:00 horas Premios Skateboarding Street
- ESPACIO CUPRA
10:00 horas a 18:00 horas TEST DRIVE
20:30 horas a 21:00 horas Artista Invitado – Follow the Cupra
20:00 horas a 23:00 horas TEST DRIVE
23:30 horas a 1:30 horas DJ SET Isa Rojas
- Basket 3×3
17:00 horas a 22:00 horas Entrenamiento The 3×3 Academy
CIERRE AL PÚBLICO 01:30hs
SÁBADO 18 DE JULIO
El sábado pertenece al boulder. El Campeonato de Europa de Boulder disputa sus clasificatorias masculinas entre las 8:30 y las 14:45, y las femeninas entre las 16:30 y las 21:45. Dos bloques largos e intensos en los que los mejores escaladores del continente se medirán en el muro para decidir quién llega a las finales del domingo.
El skateboarding mantiene su presencia con entrenamientos y clasificatorias de Skateboarding Vert a lo largo del día, con las semifinales masculinas a las 19:00 y las femeninas a las 20:30.
El roller freestyle protagoniza la tarde con una secuencia de finales: U14 a las 16:00, U19 femenino a las 17:30, U19 masculino a las 18:30 y los absolutos femenino y masculino entre las 20:00 y las 22:30, con el master cerrando hasta las 00:00.
El sábado incluye además dos pruebas populares. El Duatlón Open arranca a las 19:30 tras la apertura de boxes a las 18:30, y la Copa de España de Marcha Nórdica tiene salida absoluta a las 19:00, con entrega de trofeos a las 21:00.
APERTURA DE PUERTAS 09:00 hs
- World Climbing Europe Championship – Boulder
08:30- 14:45 Clasificatoria de Boulder Masculina
16:30-21:45 Clasificatoria de Boulder Femenina
Ceremonia Entrega de Premios Femenina y Masculina
- SKATE SERIES – STREET & VERT
09:00 horas- 13:00 horas Entrenamiento Skateboarding Vert
09:00 horas- 15:00 horas Entrenamiento Roller Freestyle Street
13:00 horas- 15:00 horas Clasificatorias masculino Skateboarding Vert
16:00 horas- 17:30 horas Semifinales + final U14 Roller Freestyle Street
17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias femenino Skateboarding Vert
17:30 horas- 18:30 horas Semifinales + final U19 femenino Roller Freestyle Street
18:30 horas- 20:00 horas Semifinales + final U19 masculino Roller Freestyle Street
19:00 horas- 20:30 horas Semifinales masculino Skateboarding Vert
20:00 horas – 21:00 horas Semifinales + final Abs. femenina Roller Freestyle Street
20:30 horas- 22:00 horas Semifinales femenino Skateboarding Vert
21:00 horas- 22:30 horas Semifinales + final Abs. masculino Roller Freestyle Street
22:30 horas- 23:30 horas Semifinales + final master Roller Freestyle Street
23:30 horas- 00:00 horas Premiación Roller Freestyle Street
- Duatlón Open
18:00 Inicio entrega de dorsales
18:30 Apertura boxes
19:20 Cierre boxes
19:30 INICIO PRUEBA
- Copa de España de Marcha Nórdica
17:00-18:30hr: recogida de dorsales en el Stand del CIRCUITO MONTMELO de Barcelona
18:40hr: entrada a cajón de los deportistas.
18:55hr: Charla técnica previa a la salida.
19:00hr: Final ABSOLUTOS.
19:10hr: Salida (cadetes e infantiles)
21:00hr: Entrega de Trofeos
- ESPACIO CUPRA
10:00 horas – 17:00 horas TEST DRIVE
23:30 horas a 1:30 horas DJ SET Cucut
- Basket 3×3
10:00 horas a 14:00 horas Clasificatorios U14
17:00 horas a 20:00 horas Fase Final U14
CIERRE AL PÚBLICO 01:30hs
DOMINGO 19 DE JULIO
El día grande del festival arranca temprano con las finales de Roller Freestyle Vert: femenino a las 9:00 y masculino a las 9:45, con premiación a las 11:15. A continuación, las finales de Skateboarding Vert: masculino a las 11:30 y femenino a las 12:15, con premiación a las 13:00.
La Graviteo Skate Race, prueba popular de patinaje abierta a todos los públicos, tiene salida a las 10:00.
La tarde del domingo reserva el momento más importante del festival. El Campeonato de Europa de Boulder disputa sus semifinales masculina y femenina entre las 10:00 y las 12:30. A las 16:00 arranca la presentación de los ocho finalistas y la observación de los problemas. La final masculina comienza a las 16:20 y la final femenina a las 17:45, con la ceremonia de entrega de premios cerrando el bloque de escalada.
El Scooter Street ocupa toda la tarde con una secuencia de finales por categorías: SUB12 a las 16:15, SUB16 a las 17:45, absoluto femenino a las 19:15 y absoluto masculino a las 20:15, con premiación a las 21:15 y cierre definitivo del festival.
APERTURA DE PUERTAS 08:30 hs
Graviteo Skate Race
10:00hs: Salida de la prueba
- World Climbing Europe Championship – Boulder
10:00- 12:30 Semifinales masculina y femenina
16:00 Presentación de los finalistas (masculinos y femeninos) y observación 8 minutos
16:20 -17:20 Final Masculina
17:45-18:45 Final Femenina
Ceremonia de Entrega de Premios Femenina y Masculina
- SKATE SERIES – STREET & VERT
09:00 horas- 09:45 horas Final femenina Roller Freestyle Vert
09:00 horas- 11:45 horas Entrenamiento Scooter Street
09:45 horas- 11:15 horas Final masculina Roller Freestyle Vert
11:15 horas- 11:30 horas Premiación Roller Freestyle Vert
11:30 horas- 12:15 horas Final masculina Skateboarding Vert
11:45 horas- 13:15 horas Semifinales SUB16 Scooter Street
12:00 horas- 12:15 horas Final SUB12 Scooter Street
12:15 horas- 13:00 horas Final femenina Skateboarding Vert
13:00 horas- 13:30 horas Premiación Skateboarding Vert
13:15 horas- 15:45 horas Entrenamiento Scooter Street
13:45 horas- 14:00 horas Final SUB16 Scooter Street
15:15 horas- 15:45 horas Entrenamiento Abs. Femenino Scooter Street
15:45 horas- 16:00 horas Final Abs. Femenino Scooter Street
16:30 horas- 17:15 horas Entrenamiento Abs. Masculino Scooter Street
17:15 horas- 18:45 horas Final Abs. Masculino Scooter Street
18:45 horas- 19:00 horas Premiación Scooter Street
- ESPACIO CUPRA
10:00 horas Activaciones
11:00 horas a 19:00 horas TEST DRIVE
- Basket 3×3
10:00 horas a 12:00 horas Torneo Amistoso selecciones Catalanas U15
CIERRE AL PÚBLICO 19:00hs
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