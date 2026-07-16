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GRAVITEO

Programa de GRAVITEO 2026: horarios y competiciones del 17 al 19 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Tres días de competición oficial con escalada, skateboarding, roller freestyle, scooter street y pruebas populares. Entrada gratuita con inscripción previa AQUÍ

Graviteo Urban Sports Festival, una nueva forma de acercarse al deporte urbano

Graviteo Urban Sports Festival, una nueva forma de acercarse al deporte urbano / Graviteo

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David Boti

David Boti

Barcelona

El GRAVITEO Urban Sports Festival llega al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio de 2026 con un programa cargado de competición oficial, pruebas populares y ambiente de festival.

Escalada de velocidad y boulder a nivel europeo, los campeonatos de España de skateboarding y scooter, el roller freestyle en todas sus categorías y una Skate Race abierta al público configuran tres jornadas que el recinto de Montmeló acogerá por primera vez en su historia.

La entrada es gratuita mediante inscripción previa y ticket digital.

VIERNES 17 DE JULIO

La primera jornada abre con el skateboarding. Desde las 9:00 hay entrenamientos de Roller Freestyle Vert y Skateboarding Street, con las clasificatorias del Street arrancando a las 13:00 y continuando a las 17:00. Las semifinales femeninas del Skateboarding Street comienzan a las 19:00, con las masculinas desde las 20:30. Las finales, las más esperadas del día, llegan entrada la noche: final femenina a las 22:00 y masculina a las 22:45, con premiación a las 23:30.

La tarde del viernes también tiene al escalada de velocidad como protagonista. La World Climbing Europe Series Speed disputa su práctica a las 16:00, las clasificatorias a las 17:30 (primero femenino, luego masculino) y las finales a partir de las 19:00, con ceremonia de premios incluida. Erik Noya, octavo del mundo, y Leslie Romero, décima, son los nombres españoles a seguir.

En paralelo, las semifinales masculinas de Roller Freestyle Vert arrancan a las 19:00.

APERTURA DE PUERTAS 09:00 hs

  • World Climbing Europe Series – Speed

16:00 -17:00 Práctica de Velocidad

17.30 horas- 18.30 horas Clasificatorias Speed (Primero femenino, luego masculino)

19.00 horas- 20.00 horas Final Speed (Primero femenino, luego masculino)

Ceremonia Entrega de Premios Femenina y Masculina

  • SKATE SERIES – STREET & VERT

09:00 horas- 15:00 horas Entrenamiento Roller Freestyle Vert

09:00 horas- 13:00 horas Entrenamiento Skateboarding Street

13:00 horas- 15:00 horas Clasificatorias Skateboarding Street

17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias Skateboarding Street

17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias masculino Skateboarding Street

19:00 horas- 22:00 horas Semifinales masculino Roller Freestyle Vert

19:00 horas- 20:30 horas Semifinales femenino Skateboarding Street

20:30 horas – 22:00 horas Semifinales masculino Skateboarding Street

22:00 horas- 22:45 horas Final femenina Skateboarding Street

22:45 horas-23:30 horas Final masculina Skateboarding Street

23:30 horas- 00:00 horas Premios Skateboarding Street

  • ESPACIO CUPRA

10:00 horas a 18:00 horas TEST DRIVE

20:30 horas a 21:00 horas Artista Invitado – Follow the Cupra

20:00 horas a 23:00 horas TEST DRIVE

23:30 horas a 1:30 horas DJ SET Isa Rojas

  • Basket 3×3 

17:00 horas a 22:00 horas Entrenamiento The 3×3 Academy

CIERRE AL PÚBLICO 01:30hs

SÁBADO 18 DE JULIO

El sábado pertenece al boulder. El Campeonato de Europa de Boulder disputa sus clasificatorias masculinas entre las 8:30 y las 14:45, y las femeninas entre las 16:30 y las 21:45. Dos bloques largos e intensos en los que los mejores escaladores del continente se medirán en el muro para decidir quién llega a las finales del domingo.

El público animando a los atletas durante la gran final masculina de boulder

El público animando a los atletas durante la gran final masculina de boulder / XAVIER AMADO

El skateboarding mantiene su presencia con entrenamientos y clasificatorias de Skateboarding Vert a lo largo del día, con las semifinales masculinas a las 19:00 y las femeninas a las 20:30.

El roller freestyle protagoniza la tarde con una secuencia de finales: U14 a las 16:00, U19 femenino a las 17:30, U19 masculino a las 18:30 y los absolutos femenino y masculino entre las 20:00 y las 22:30, con el master cerrando hasta las 00:00.

El sábado incluye además dos pruebas populares. El Duatlón Open arranca a las 19:30 tras la apertura de boxes a las 18:30, y la Copa de España de Marcha Nórdica tiene salida absoluta a las 19:00, con entrega de trofeos a las 21:00.

APERTURA DE PUERTAS 09:00 hs

  • World Climbing Europe Championship – Boulder

08:30- 14:45 Clasificatoria de Boulder Masculina

16:30-21:45 Clasificatoria de Boulder Femenina

Ceremonia Entrega de Premios Femenina y Masculina

  • SKATE SERIES – STREET & VERT

09:00 horas- 13:00 horas Entrenamiento Skateboarding Vert

09:00 horas- 15:00 horas Entrenamiento Roller Freestyle Street

13:00 horas- 15:00 horas Clasificatorias masculino Skateboarding Vert

16:00 horas- 17:30 horas Semifinales + final U14 Roller Freestyle Street

17:00 horas- 19:00 horas Clasificatorias femenino Skateboarding Vert

17:30 horas- 18:30 horas Semifinales + final U19 femenino Roller Freestyle Street

18:30 horas- 20:00 horas Semifinales + final U19 masculino Roller Freestyle Street

19:00 horas- 20:30 horas Semifinales masculino Skateboarding Vert

20:00 horas – 21:00 horas Semifinales + final Abs. femenina Roller Freestyle Street

20:30 horas- 22:00 horas Semifinales femenino Skateboarding Vert

21:00 horas- 22:30 horas Semifinales + final Abs. masculino Roller Freestyle Street

22:30 horas- 23:30 horas Semifinales + final master Roller Freestyle Street

23:30 horas- 00:00 horas Premiación Roller Freestyle Street

  • Duatlón Open

18:00 Inicio entrega de dorsales

18:30 Apertura boxes

19:20 Cierre boxes

19:30 INICIO PRUEBA

  • Copa de España de Marcha Nórdica

17:00-18:30hr: recogida de dorsales en el Stand del CIRCUITO MONTMELO de Barcelona

18:40hr: entrada a cajón de los deportistas.

18:55hr: Charla técnica previa a la salida.

19:00hr: Final ABSOLUTOS.

19:10hr: Salida (cadetes e infantiles)

21:00hr: Entrega de Trofeos

  • ESPACIO CUPRA

10:00 horas – 17:00 horas TEST DRIVE

23:30 horas a 1:30 horas DJ SET Cucut

  • Basket 3×3 

10:00 horas a 14:00 horas Clasificatorios U14

17:00 horas a 20:00 horas Fase Final U14

CIERRE AL PÚBLICO 01:30hs

DOMINGO 19 DE JULIO

El día grande del festival arranca temprano con las finales de Roller Freestyle Vert: femenino a las 9:00 y masculino a las 9:45, con premiación a las 11:15. A continuación, las finales de Skateboarding Vert: masculino a las 11:30 y femenino a las 12:15, con premiación a las 13:00.

La Graviteo Skate Race, prueba popular de patinaje abierta a todos los públicos, tiene salida a las 10:00.

La tarde del domingo reserva el momento más importante del festival. El Campeonato de Europa de Boulder disputa sus semifinales masculina y femenina entre las 10:00 y las 12:30. A las 16:00 arranca la presentación de los ocho finalistas y la observación de los problemas. La final masculina comienza a las 16:20 y la final femenina a las 17:45, con la ceremonia de entrega de premios cerrando el bloque de escalada.

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El Scooter Street ocupa toda la tarde con una secuencia de finales por categorías: SUB12 a las 16:15, SUB16 a las 17:45, absoluto femenino a las 19:15 y absoluto masculino a las 20:15, con premiación a las 21:15 y cierre definitivo del festival.

APERTURA DE PUERTAS 08:30 hs

Graviteo Skate Race

10:00hs: Salida de la prueba

  • World Climbing Europe Championship – Boulder

10:00- 12:30 Semifinales masculina y femenina

16:00 Presentación de los finalistas (masculinos y femeninos) y observación 8 minutos

16:20 -17:20 Final Masculina

17:45-18:45 Final Femenina

Ceremonia de Entrega de Premios Femenina y Masculina

  • SKATE SERIES – STREET & VERT

09:00 horas- 09:45 horas Final femenina Roller Freestyle Vert

09:00 horas- 11:45 horas Entrenamiento Scooter Street

09:45 horas- 11:15 horas Final masculina Roller Freestyle Vert

11:15 horas- 11:30 horas Premiación Roller Freestyle Vert

11:30 horas- 12:15 horas Final masculina Skateboarding Vert

11:45 horas- 13:15 horas Semifinales SUB16 Scooter Street

12:00 horas- 12:15 horas Final SUB12 Scooter Street

12:15 horas- 13:00 horas Final femenina Skateboarding Vert

13:00 horas- 13:30 horas Premiación Skateboarding Vert

13:15 horas- 15:45 horas Entrenamiento Scooter Street

13:45 horas- 14:00 horas Final SUB16 Scooter Street

15:15 horas- 15:45 horas Entrenamiento Abs. Femenino Scooter Street

15:45 horas- 16:00 horas Final Abs. Femenino Scooter Street

16:30 horas- 17:15 horas Entrenamiento Abs. Masculino Scooter Street

17:15 horas- 18:45 horas Final Abs. Masculino Scooter Street

18:45 horas- 19:00 horas Premiación Scooter Street

  • ESPACIO CUPRA

10:00 horas Activaciones

11:00 horas a 19:00 horas TEST DRIVE

  • Basket 3×3 

10:00 horas a 12:00 horas Torneo Amistoso selecciones Catalanas U15

CIERRE AL PÚBLICO 19:00hs

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