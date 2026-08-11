Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 11 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega hoy martes 11 de agosto a su segunda jornada de competición en el Alexander Stadium, con la final de disco masculino, la de longitud masculina y la de 5.000 metros femeninos como principales citas, además del estreno del 100 masculino español.

La segunda jornada española arranca con Diego Casas en la clasificación de disco, grupo A, a las 11:35. A las 11:45, Sara Gallego entra directamente en la semifinal de 400 metros vallas, exenta de la primera ronda por figurar entre las doce mejores marcas del Road to Birmingham. A las 12:15 compiten en primera ronda de 100 metros Guillem Crespí, Jorge Hernández y Abel Alejandro Jordán, y a las 12:40 hacen lo propio en 110 metros vallas Enrique Llopis y Asier Martínez. Diego Casas vuelve a la pista a las 13:00 para la clasificación B de disco. Cierran la mañana Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal y Marta Mitjans en primera ronda de 800 metros (13:05) y Jesús David Delgado y Javier Lorente en primera ronda de 400 metros vallas (13:40).

La sesión de tarde se abre con Mónica Clemente en la clasificación de pértiga, a las 20:05. A las 20:25 llega una de las citas más esperadas del día, la final de 5.000 metros femeninos, con las tres españolas María Forero, Marta García e Idaira Prieto peleando por el podio. A las 21:16, Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay disputan la final de longitud. La gran cita de la noche llega con la semifinal de 100 metros a las 21:32, con Guillem Crespí, Jorge Hernández y Abel Alejandro Jordán buscando billete para la final, que se disputaría a las 22:47.

Horario español del martes 11 de agosto: 11:35 - Diego Casas - Disco (clasificación A) - Masculino

11:45 - Sara Gallego - 400 m vallas (semifinal) - Femenino

12:15 - Guillem Crespí, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán - 100 m (ronda 1) - Masculino

12:40 - Enrique Llopis, Asier Martínez - 110 m vallas (ronda 1) - Masculino

13:00 - Diego Casas - Disco (clasificación B) - Masculino

13:05 - Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans - 800 m (ronda 1) - Femenino

13:40 - Jesús David Delgado, Javier Lorente - 400 m vallas (ronda 1) - Masculino

20:05 - Mónica Clemente - Pértiga (clasificación) - Femenino

20:25 - María Forero, Marta García, Idaira Prieto - 5.000 m (final) - Femenino

21:16 - Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay - Longitud (final) - Masculino

21:32 - *Guillem Crespí, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán - 100 m (semifinal) - Masculino

22:47 - *Guillem Crespí, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán - 100 m (final) - Masculino

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España llega con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la primera vez en la historia que las mujeres superan a los hombres en un Europeo al aire libre y la tercera delegación más numerosa de todo el campeonato, solo por detrás de Italia y de la anfitriona Gran Bretaña. El equipo, con una edad media de 26,8 años, está capitaneado por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta segunda jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 11:30 horas (CEST), la de tarde a las 20:00 horas y las finales de la noche se emiten a partir de las 22:55 horas. Todas las sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.