Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 11 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 afronta hoy martes 11 de agosto su segunda jornada de competición en el Alexander Stadium, con la final de longitud masculina y la de 5.000 metros femeninos como principales citas.

La sesión de tarde se abre con Mónica Clemente en la clasificación de pértiga, a las 20:05. A las 20:25 llega una de las citas más esperadas del día, la final de 5.000 metros femeninos, con las tres españolas María Forero, Marta García e Idaira Prieto peleando por el podio. A las 21:16, Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay disputan la final de longitud. España puede sumar sus primeras medallas en la cita continental.

Horario de hoy martes 11 de agosto: 20:05 - Mónica Clemente - Pértiga (clasificación) - Femenino

- Pértiga (clasificación) - Femenino 20:25 - María Forero, Marta García, Idaira Prieto - 5.000 m (final) - Femenino

- 5.000 m (final) - Femenino 21:16 - Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay - Longitud (final) - Masculino

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España llega con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la primera vez en la historia que las mujeres superan a los hombres en un Europeo al aire libre y la tercera delegación más numerosa de todo el campeonato, solo por detrás de Italia y de la anfitriona Gran Bretaña.

El equipo, con una edad media de 26,8 años, está capitaneado por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta segunda jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 11:30 horas (CEST), la de tarde a las 20:00 horas y las finales de la noche se emiten a partir de las 22:55 horas. Todas las sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.