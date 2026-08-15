Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 15 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega hoy sábado 15 de agosto a su sexta y penúltima jornada, con una mañana muy especial tras los oros en la media maratón de marcha de María Pérez y Paul McGrath.

Por la tarde llega el gran desenlace de la jornada. A las 20:45, Sofía Cosculluela y María Vicente afrontan los 800 metros, última prueba del heptatlón y decisiva para la clasificación final y para saber si María Vicente rompe su récord de España vigente desde 2021. A las 21:10, Paula Sevilla hace lo propio en la final de 400 metros. A las 21:25 llega la final de 10.000 metros masculinos, con Abdessamad Oukhelfen y Jesús Ramos buscando entrar en el reparto de medallas.

Horario españoles hoy en el Europeo de Atletismo:

Sesión vespertina: 20:45 - Sofía Cosculluela, María Vicente - Heptatlón, 800 m - Femenino

21:10 - Paula Sevilla - 400 m (final) - Femenino

21:25 - Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos - 10.000 m (final) - Masculino

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España llega con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la primera vez en la historia que las mujeres superan a los hombres en un Europeo al aire libre y la tercera delegación más numerosa de todo el campeonato, solo por detrás de Italia y de la anfitriona Gran Bretaña. El equipo, con una edad media de 26,8 años, está capitaneado por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta sexta jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 8:30 horas (CEST) con la marcha en las calles de Birmingham, y la sesión de tarde en el Alexander Stadium a las 20:45 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.