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ATLETISMO

Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 16 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

Así está el medallero del Europeo de atletismo 2026 en Birmingham antes de la última jornada de competición

Fatima Diame, opción de medalla en la última jornada del europeo

Fatima Diame, opción de medalla en la última jornada del europeo / ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega este domingo 16 de agosto a su séptima y última jornada de competición, con una amplia presencia española en Birmingham.

La participación española comenzará muy pronto con el maratón femenino, con salida está prevista a las 08:30 horas. España contará con Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler que deberán completar ocho vueltas al recorrido por el centro de Birmingham. Poco después, a las 09:10 horas, llegará el turno del maratón masculino, con una numerosa representación española formada por Jorge Blanco, Carlos Mayo, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa y Jorge González.

Yulenmis Aguilar, sin problemas en la calificación

Yulenmis Aguilar, sin problemas en la calificación / RFEA - SPORTMEDIA

La sesión de tarde estará repleta de opciones españolas. Empezará a las 20:55 horas Yulenmis Aguilar con la final de lanzamiento de jabalina después de conseguir su clasificación con la quinta mejor marca de la ronda clasificatoria. A las 21:05 horas, Fátima Diame competirá en la final de salto de longitud y a las 21:35 horas llegará la final del relevo 4x100 mixto, en la que estará presente España.

Horario español del domingo 16 de agosto:

Sesión matinal

  • 08:30 - Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler - Maratón (final) - FemeninoSes
  • 09:10 - Jorge Blanco, Carlos Mayo, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa y Jorge González - Maratón (final) - Masculino

Sesión vespertina

  • 20:55 - Yulenmis Aguilar - Jabalina (final) - Femenino
  • 21:05 - Fátima Diame - Longitud (final) - Femenino
  • 21:35 - España - 4x100 mixto (final)
  • 21:50 - Dani Arce y Alejandro Quijada - 3.000 m obstáculos (final) - Masculino
  • 22:33 - España - 4x400 (final) - Femenino

A continuación, a las 21:50 horas, Dani Arce y Alejandro Quijada buscarán las medallas en la final de 3.000 metros obstáculos y la última participación española del Campeonato llegará a las 22:33 horas, con la final del relevo 4x400 femenino.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta sexta jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 8:30 horas (CEST) con la marcha en las calles de Birmingham, y la sesión de tarde en el Alexander Stadium a las 20:45 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

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