Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 16 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega este domingo 16 de agosto a su séptima y última jornada de competición, con una amplia presencia española en Birmingham.

La participación española comenzará muy pronto con el maratón femenino, con salida está prevista a las 08:30 horas. España contará con Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler que deberán completar ocho vueltas al recorrido por el centro de Birmingham. Poco después, a las 09:10 horas, llegará el turno del maratón masculino, con una numerosa representación española formada por Jorge Blanco, Carlos Mayo, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa y Jorge González.

Yulenmis Aguilar, sin problemas en la calificación / RFEA - SPORTMEDIA

La sesión de tarde estará repleta de opciones españolas. Empezará a las 20:55 horas Yulenmis Aguilar con la final de lanzamiento de jabalina después de conseguir su clasificación con la quinta mejor marca de la ronda clasificatoria. A las 21:05 horas, Fátima Diame competirá en la final de salto de longitud y a las 21:35 horas llegará la final del relevo 4x100 mixto, en la que estará presente España.

Horario español del domingo 16 de agosto: Sesión matinal 08:30 - Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler - Maratón ( final ) - FemeninoSes

- - Maratón ( ) - FemeninoSes 09:10 - Jorge Blanco, Carlos Mayo, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa y Jorge González - Maratón (final) - Masculino Sesión vespertina 20:55 - Yulenmis Aguilar - Jabalina ( final ) - Femenino

- - Jabalina ( ) - Femenino 21:05 - Fátima Diame - Longitud ( final ) - Femenino

- - Longitud ( ) - Femenino 21:35 - España - 4x100 mixto ( final )

- - 4x100 mixto ( ) 21:50 - Dani Arce y Alejandro Quijada - 3.000 m obstáculos ( final ) - Masculino

- - 3.000 m obstáculos ( ) - Masculino 22:33 - España - 4x400 (final) - Femenino

A continuación, a las 21:50 horas, Dani Arce y Alejandro Quijada buscarán las medallas en la final de 3.000 metros obstáculos y la última participación española del Campeonato llegará a las 22:33 horas, con la final del relevo 4x400 femenino.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta sexta jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 8:30 horas (CEST) con la marcha en las calles de Birmingham, y la sesión de tarde en el Alexander Stadium a las 20:45 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.