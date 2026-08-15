Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 15 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega hoy sábado 15 de agosto a su sexta jornada, con una mañana muy especial: la marcha se disputa en el circuito urbano del centro de la ciudad, con salida y meta en Victoria Square, en lugar de en el Alexander Stadium.

A las 8:30 saltan a la calle los cuatro cuadros españoles de marcha al mismo tiempo: en medio maratón marcha, Diego García, Álvaro López y Paul McGrath en categoría masculina y Antía Chamosa, Aldara Meilán y María Pérez en la femenina; en maratón marcha, Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López y José Manuel Pérez por parte masculina y Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo por la femenina. Trece atletas españoles compitiendo a la misma hora por las calles de Birmingham. Ya en el Alexander Stadium, el heptatlón retoma su recta final con Sofía Cosculluela y María Vicente en la prueba de longitud, a las 11:25. A las 12:50, España coloca a tres atletas en la clasificación de longitud femenina, Fátima Diame, Tessy Ebosele y Carmen Rosales, y a las 12:55 el heptatlón continúa con la jabalina para Cosculluela y Vicente. Cierran la mañana los dos relevos cortos en primera ronda: #EspañaAtletismo mujeres en 4x100 metros a las 13:40 y #EspañaAtletismo hombres en la misma prueba a las 14:00.

Por la tarde llega el gran desenlace de la jornada. A las 20:45, Sofía Cosculluela y María Vicente afrontan los 800 metros, última prueba del heptatlón y decisiva para la clasificación final. A las 21:07, Una Stancev disputa la final de altura, y a las 21:10, Paula Sevilla hace lo propio en la final de 400 metros. A las 21:25 llega la final de 10.000 metros masculinos, con Abdessamad Oukhelfen y Jesús Ramos buscando entrar en el reparto de medallas. La noche se cierra, si los equipos españoles confirman su clasificación de la ronda matinal, con las finales de 4x100 metros: la masculina a las 22:33 y la femenina a las 22:48.

Horario españoles hoy en el Europeo de Atletismo:

Sesión matínal: 8:30 - Diego García, Álvaro López, Paul McGrath - Medio maratón marcha - Masculino

8:30 - Antía Chamosa, Aldara Meilán, María Pérez - Medio maratón marcha - Femenino

8:30 - Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez - Maratón marcha - Masculino

8:30 - Raquel González, Laura Monje, Lucía Redondo - Maratón marcha - Femenino

11:25 - Sofía Cosculluela, María Vicente - Heptatlón, longitud - Femenino

12:50 - Fátima Diame, Tessy Ebosele, Carmen Rosales - Longitud (clasificación) - Femenino

12:55 - Sofía Cosculluela, María Vicente - Heptatlón, jabalina - Femenino

13:40 - #EspañaAtletismo mujeres - 4x100 m (ronda 1) - Femenino

14:00 - #EspañaAtletismo hombres - 4x100 m (ronda 1) - Masculino Sesión vespertina: 20:45 - Sofía Cosculluela, María Vicente - Heptatlón, 800 m - Femenino

21:07 - Una Stancev - Altura (final) - Femenino

21:10 - Paula Sevilla - 400 m (final) - Femenino

21:25 - Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos - 10.000 m (final) - Masculino

22:33 - #EspañaAtletismo masculino* - 4x100 m (final) - Masculino

22:48 - #EspañaAtletismo femenino* - 4x100 m (final) - Femenino *Sujeto a clasificación en rondas anteriores.

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España llega con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la primera vez en la historia que las mujeres superan a los hombres en un Europeo al aire libre y la tercera delegación más numerosa de todo el campeonato, solo por detrás de Italia y de la anfitriona Gran Bretaña. El equipo, con una edad media de 26,8 años, está capitaneado por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta sexta jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 8:30 horas (CEST) con la marcha en las calles de Birmingham, y la sesión de tarde en el Alexander Stadium a las 20:45 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

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