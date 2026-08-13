Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 13 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega este jueves 13 de agosto a su cuarta jornada de competición en el Alexander Stadium, con una nueva jornada cargada de presencia española y varias finales con representantes de la selección ya asegurados. Marta Serrano disputará la final de 3.000 metros obstáculos, Diego Casas peleará en la final de disco y Mohamed Attaoui y David Barroso estarán en una esperada final de 800 metros masculinos.

La participación española arrancará por la mañana con Una Stancev en la clasificación de salto de altura femenino, a las 11:55 horas. A las 12:05, Oriol Sánchez disputará la primera ronda de los 200 metros masculinos, mientras que a las 12:30 horas será el turno de Dani Arce y Alejandro Quijada en las series de 3.000 metros obstáculos. A las 13:10 horas, Rocío Arroyo y Marta Mitjans buscarán una plaza en la final de los 800 metros femeninos.

Marta Serrano ya es una realidad / RFEA

La sesión matinal continuará a las 13:45 horas con las semifinales de 400 metros femeninos, en las que estarán Blanca Hervás, Paula Sevilla y Ana Prieto. A las 14:35 horas, Manu Quijera entrará en acción en la clasificación de lanzamiento de jabalina.

La sesión de tarde-noche concentrará buena parte de las grandes opciones españolas del día. Oriol Sánchez podría volver a competir a las 21:05 horas en las semifinales de 200 metros si supera su serie matinal. A las 21:29, Marta Serrano disputará la final de 3.000 metros obstáculos, mientras que a las 21:45 horas llegará el turno de Diego Casas en la final de lanzamiento de disco.

Uno de los platos fuertes llegará a las 22:28 horas, con Mohamed Attaoui y David Barroso en la final de 800 metros masculinos. Los dos españoles consiguieron este miércoles superar unas exigentes semifinales y estarán en la lucha por las medallas. La jornada se cerrará a las 22:50 horas con la final de 200 metros femeninos, en la que podría haber representación española con Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera y Alba Borrero todavía en competición.

Horario español del jueves 13 de agosto 11:55 - Una Stancev - Altura (clasificación) - Femenino

- - Altura (clasificación) - Femenino 12:05 - Oriol Sánchez - 200 m (ronda 1) - Masculino

- - 200 m (ronda 1) - Masculino 12:30 - Dani Arce, Alejandro Quijada - 3.000 m obstáculos (ronda 1) - Masculino

- - 3.000 m obstáculos (ronda 1) - Masculino 13:10 - Rocío Arroyo, Marta Mitjans - 800 m ( semifinal ) - Femenino

- - 800 m ( ) - Femenino 13:45 - Blanca Hervás, Paula Sevilla, Ana Prieto - 400 m ( semifinal ) - Femenino

- - 400 m ( ) - Femenino 14:35 - Manu Quijera - Jabalina (clasificación) - Masculino

- - Jabalina (clasificación) - Masculino 21:05 - Oriol Sánchez (si se clasifica) - 200 m ( semifinal ) - Masculino

- - 200 m ( ) - Masculino 21:29 - Marta Serrano - 3.000 m obstáculos ( final ) - Femenino

- - 3.000 m obstáculos ( ) - Femenino 21:45 - Diego Casas - Disco ( final ) - Masculino

- - Disco ( ) - Masculino 22:28 - Mohamed Attaoui, David Barroso - 800 m ( final ) - Masculino

- - 800 m ( ) - Masculino 22:50 - Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera y/o Alba Borrero (si se clasifican) - 200 m (final) - Femenino

Birmingham acoge del 10 al 16 de agosto el Campeonato de Europa de Atletismo, con el Alexander Stadium como centro de la competición. España ha acudido a la cita con una delegación de 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la más numerosa de su historia en un Europeo al aire libre, superando los 92 representantes de Berlín 2018. Miguel Ángel López y Maribel Pérez ejercen como capitanes del combinado nacional al ser los atletas con más internacionalidades absolutas de la expedición.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta cuarta jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, la competición se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y RTVE Play. RTVE tiene programada la emisión de la sesión matinal del jueves desde las 11:28 horas (CEST) y la sesión vespertina desde las 19:30 horas.

Todas las pruebas también podrán seguirse en streaming a través de RTVE Play, tanto la sesión de mañana como las finales de la noche.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española, los resultados, las mejores reacciones y las declaraciones de los protagonistas.