Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 12 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega hoy miércoles 12 de agosto a su tercera jornada de competición en el Alexander Stadium, con una nueva jornada cargada de presencia española con las semifinales de 800 metros masculinos, 400 metros vallas y 110 metros vallas, entre otros.

La participación española arranca por la mañana con Inés López en la clasificación de disco femenino, a las 11:40 horas. A las 12:05, Paula Sevilla y Ana Prieto disputan la primera ronda de los 400 metros femeninos, mientras que a las 12:40 horas será el turno de Alba Borrero en la primera ronda de 200 metros. La sesión matinal cogerá ritmo hasta las 13:20 horas, con Mohamed Attaoui y David Barroso buscando el pase a la final de los 800 metros masculinos. La mañana española se cerrará a las 13:55 horas con Jesús David Delgado en las semifinales de 400 metros vallas.

Felicidad total en el atletismo español / RFEA - SPORTMEDIA

Durante la sesión de tarde, a las 20:55 horas, Enrique Llopis y Asier Martínez disputan las semifinales de los 110 metros vallas con el objetivo de conseguir una plaza en la lucha por las medallas. Poco después, a las 21:20 horas, Jaël-Sakura Bestué y Esperança Cladera entran en acción en las semifinales de 200 metros femeninos, ronda en la que también podría estar Alba Borrero si consigue superar su serie de la mañana. La jornada puede terminar con presencia española en una de las grandes finales de la noche: la final de 110 metros vallas, prevista para las 22:47 horas, con Enrique Llopis y Asier Martínez como posibles participantes en caso de superar sus respectivas semifinales.

Horario español del miércoles 12 de agosto: 11:40 - Inés López - Disco (clasificación) - Femenino

- - Disco (clasificación) - Femenino 12:05 - Paula Sevilla, Ana Prieto - 400 m (ronda 1) - Femenino

- - 400 m (ronda 1) - Femenino 12:40 - Alba Borrero - 200 m (ronda 1) - Femenino

- - 200 m (ronda 1) - Femenino 13:20 - Mohamed Attaoui, David Barroso - 800 m ( semifinal ) - Masculino

- - 800 m ( ) - Masculino 13:55 - Jesús David Delgado - 400 m vallas ( semifinal ) - Masculino

- - 400 m vallas ( ) - Masculino 20:55 - Enrique Llopis, Asier Martínez - 110 m vallas ( semifinal ) - Masculino

- - 110 m vallas ( ) - Masculino 21:20 - Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera ( Alba Borrero, si se clasifica ) - 200 m ( semifinal ) - Femenino

- ( ) - 200 m ( ) - Femenino 22:47 - Enrique Llopis, Asier Martínez (si se clasifican) - 110 m vallas (final) - Masculino

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square durante los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España ha acudido con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres. Es además la primera ocasión en la historia en la que las mujeres superan a los hombres dentro del equipo español en un Europeo al aire libre. La selección, con una edad media de 26,8 años, está capitaneada por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta segunda jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 11:30 horas (CEST), la de tarde a las 20:00 horas y las finales de la noche se emiten a partir de las 22:55 horas. Todas las sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita continental, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.