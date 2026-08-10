Programa del Europeo de Atletismo Birmingham 2026 de hoy 10 de agosto: atletas españoles, horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026 llega hoy lunes 10 de agosto a su primera jornada de competición en el Alexander Stadium, repartida en dos sesiones, de mañana y de noche, con las primeras rondas de velocidad, mediofondo y saltos, y con la final de peso femenino como primer título en juego.

La jornada española se abre con Belén Toimil en la clasificación de peso, a las 11:35. A las 11:45 salta a la pista el trío español de 800 metros, Mohamed Attaoui, David Barroso y Pablo Sánchez-Valladares, en primera ronda. A las 12:25, Maribel Pérez debuta en la primera ronda de 100 metros. Poco después, a las 12:30, España coloca a tres atletas en la clasificación de longitud: Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay. Cierran la mañana Ángel González en primera ronda de 400 metros (12:55) y Sara Gallego en primera ronda de 400 metros vallas (13:35), en su regreso a un Europeo cuatro años después.

La tarde arranca fuerte: a las 20:03, Belén Toimil disputa directamente la final de peso, apenas unas horas después de la clasificatoria matinal. A las 20:10 entran en calor Laura Redondo y Andrea Sales en la primera tanda de clasificación de martillo, prueba que repetirán en la segunda tanda a las 21:38. A las 20:35 debuta con la absoluta Lerato Pagès en primera ronda de 100 metros vallas. El plato fuerte llega con Maribel Pérez, que si supera la primera ronda de la mañana disputará la semifinal de 100 metros a las 21:10 y, si vuelve a pasar el corte, la final a las 22:50: una posible triple ronda en el mismo día. Entre medias, a las 22:00, Marta Serrano corre la primera ronda de 3.000 obstáculos, y a las 22:40 compite el equipo mixto de 4x400 metros con representación española.

Horario de los españoles hoy en el Europeo de Atletismo 11:35 - Belén Toimil - Peso (clasificación) - Femenino

11:45 - Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares - 800 m (ronda 1) - Masculino

12:25 - Maribel Pérez - 100 m (ronda 1) - Femenino

12:30 - Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay - Longitud (clasificación) - Masculino

12:55 - Ángel González - 400 m (ronda 1) - Masculino

13:35 - Sara Gallego - 400 m vallas (ronda 1) - Femenino

20:03 - Belén Toimil - Peso (final) - Femenino

20:10 - Laura Redondo, Andrea Sales - Martillo (clasificación A) - Femenino

20:35 - Lerato Pagès - 100 m vallas (ronda 1) - Femenino

21:10 - Maribel Pérez* - 100 m (semifinal) - Femenino

21:38 - Laura Redondo, Andrea Sales - Martillo (clasificación B) - Femenino

22:00 - Marta Serrano - 3.000 m obstáculos (ronda 1) - Femenino

22:40 - #EspañaAtletismo - 4x400 m mixto - Mixto

22:50 - Maribel Pérez* - 100 m (final) - Femenino *Sujeto a clasificación en la ronda anterior.

Birmingham acoge por primera vez en su historia el Campeonato de Europa de Atletismo, en el Alexander Stadium, recinto con capacidad para 18.000 espectadores inaugurado en 1976. Se disputan 50 pruebas, más que en ninguna edición anterior, durante siete jornadas de competición, con la marcha y el maratón desarrollándose en el circuito urbano de Victoria Square los dos últimos días.

Es la primera vez que el Reino Unido organiza esta cita desde su creación en 1934, y España llega con su delegación más numerosa desde Berlín 2018: 93 atletas, 47 mujeres y 46 hombres, la primera vez en la historia que las mujeres superan a los hombres en un Europeo al aire libre y la tercera delegación más numerosa de todo el campeonato, solo por detrás de Italia y de la anfitriona Gran Bretaña.

El equipo, con una edad media de 26,8 años, está capitaneado por Miguel Ángel López y Maribel Pérez, los atletas con más internacionalidades absolutas del combinado nacional. Entre sus filas hay una curiosidad que da para una anécdota: López y Laura Redondo, los dos atletas más veteranos del equipo, nacieron exactamente el mismo día, el 3 de julio de 1988.

Dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham en directo y online

En España, para no perderte detalle de esta primera jornada del Campeonato de Europa de Atletismo, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La sesión de mañana arranca a las 11:35 horas (CEST) y la de tarde a las 20:03 horas (CEST). Ambas sesiones se pueden seguir también de manera íntegra en streaming a través de RTVE Play.

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