Programa del Campeonato de España de Atletismo 2026 de hoy 26 de julio: horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de España Absoluto de Atletismo al Aire Libre 2026 llega hoy domingo 26 de julio a su tercera y última jornada de competición en Málaga, repartida de nuevo en dos sesiones, de mañana y de noche, con el grueso de las finales de velocidad, mediofondo y relevos.

En la última cita antes del Europeo de Birmingham, la delegación nacional cierra el campeonato con nombres propios como el de Guillem Crespí, favorito en los 200 metros con un crono de 20.68, o el de Ignacio Fontes, líder de los 1.500 metros masculinos con 3:33.42, ambos con opciones de título en esta jornada de cierre.

También estarán en la pista malagueña nombres como Asier Martínez en los 110 metros vallas, Pablo Roelas en el salto de longitud o Yasmani Fernández en el lanzamiento de peso.

En cuanto a las pruebas femeninas, este domingo entran en acción Marta Mitjans en los 1.500 metros, la vallista Jaël Sakura Bestué en los 100 metros vallas o Una Stancev, favorita en el salto de altura. Y también estará María Isabel Pérez Rodríguez, que puede completar el doblete en los 200 metros.

Programa del Campeonato de España de Atletismo hoy

DÍA 3 | Domingo 26 de julio Sesión matinal: 11:00 horas (CEST): Salto de Altura, Final (Hombres)

11:00 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina, Final (Mujeres)

11:05 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 4/4 (Hombres)

11:10 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 1/4 (Mujeres)

11:15 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 2/4 (Mujeres)

11:20 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 3/4 (Mujeres)

11:25 horas (CEST): 100 m vallas, Eliminatoria 4/4 (Mujeres)

11:35 horas (CEST): Lanzamiento de Peso, Final (Hombres)

11:40 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 1/4 (Hombres)

11:45 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 2/4 (Hombres)

11:50 horas (CEST): 110 m vallas, Eliminatoria 3/4 (Hombres)

12:10 horas (CEST): 200 m, Semifinal 1/2 (Hombres)

12:17 horas (CEST): 200 m, Semifinal 2/2 (Hombres)

12:25 horas (CEST): 200 m, Semifinal 1/2 (Mujeres)

12:32 horas (CEST): 200 m, Semifinal 2/2 (Mujeres)

12:45 horas (CEST): 1.500 m, Final (Mujeres)

12:55 horas (CEST): 1.500 m, Final (Hombres) Sesión vespertina: 20:30 horas (CEST): Salto de Altura, Final (Mujeres)

20:35 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina, Final (Hombres)

20:45 horas (CEST): 100 m vallas, Semifinal 1/2 (Mujeres)

20:50 horas (CEST): 100 m vallas, Semifinal 2/2 (Mujeres)

20:55 horas (CEST): Lanzamiento de Peso, Final (Mujeres)

21:05 horas (CEST): 110 m vallas, Semifinal 1/2 (Hombres)

21:10 horas (CEST): 110 m vallas, Semifinal 2/2 (Hombres)

21:15 horas (CEST): Salto de Longitud, Final (Hombres)

21:30 horas (CEST): 200 m, Final (Hombres)

21:40 horas (CEST): 200 m, Final (Mujeres)

21:50 horas (CEST): 800 m, Final (Mujeres)

22:00 horas (CEST): 800 m, Final (Hombres)

22:15 horas (CEST): 100 m vallas, Final (Mujeres)

22:30 horas (CEST): 110 m vallas, Final (Hombres)

22:45 horas (CEST): 4x100 m, Final (Hombres)

22:55 horas (CEST): 4x100 m, Final (Mujeres)

23:05 horas (CEST): 4x400 m, Final (Hombres)

23:15 horas (CEST): 4x400 m, Final (Mujeres)

Málaga acoge la 106ª edición del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que reparte 38 títulos entre las 42 pruebas del programa (21 masculinas y 21 femeninas). Hay más de 750 inscripciones repartidas entre las distintas disciplinas, a las que se suman los ocho equipos clasificados en cada una de las cuatro pruebas de relevos.

Es la cuarta vez que la capital malagueña organiza el campeonato, tras las citas de 1996 en el C.D. de Carranque y de 2005 y 2011 en el propio Estadio Ciudad de Málaga.

Dónde ver el Campeonato de España de Atletismo en directo y online

En España, para no perderte detalle del primer día del Campeonato de España de Atletismo al aire libre, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 09:30 horas (CEST) y también se puede seguir en el canal de Youtube de RFEA TV se podrá seguir online de manera íntegra.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.