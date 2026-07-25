Programa del Campeonato de España de Atletismo 2026 de hoy 25 de julio: horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de España Absoluto de Atletismo 2026 al aire libre continúa en Málaga y llega hoy sábado 25 de julio a su segunda jornada de competición, repartida de nuevo en dos sesiones, de mañana y de noche.

En la recta final hacia el Europeo de Birmingham, la delegación nacional afronta esta segunda jornada con nombres propios como el de Jesús David Delgado, favorito en los 400 metros vallas con un crono de 48.11, o el de Marta Serrano, líder de los 3.000 obstáculos femeninos con 9:29.44, ambos con opciones de título ya en esta jornada.

También estarán en la pista malagueña nombres como Ángel González en los 400 metros, Ramón Adalia en el triple salto o el marchador Miguel Ángel López, con recorrido internacional pese a no encabezar la lista de inscritos de los 10.000 marcha.

En cuanto a las pruebas femeninas, este sábado entran en acción la pertiguista Mónica Clemente, la marchadora Aldara Meilán o Blanca Hervás, que buscará el oro en los 400 metros. Y también estará Sara Gallego, gran favorita en los 400 vallas.

Programa del Campeonato de España de Atletismo hoy

DÍA 2 | Sábado 25 de julio Sesión matinal: 09:30 horas (CEST): 110 m vallas Decatlón, combinadas 1/2 (Hombres)

09:35 horas (CEST): 110 m vallas Decatlón, combinadas 2/2 (Hombres)

09:50 horas (CEST): 10.000 m Marcha, Final (Mujeres)

10:10 horas (CEST): Lanzamiento de Disco Decatlón, combinadas (Hombres)

11:00 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 1/3 (Mujeres)

11:07 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 2/3 (Mujeres)

11:14 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 3/3 (Mujeres)

11:25 horas (CEST): Salto de Longitud Heptatlón (Mujeres)

11:30 horas (CEST): Lanzamiento de Martillo, Final (Hombres)

11:40 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 1/3 (Hombres)

11:45 horas (CEST): Salto con Pértiga Decatlón, combinadas (Hombres)

11:47 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 2/3 (Hombres)

11:54 horas (CEST): 1.500 m, Semifinal 3/3 (Hombres)

12:15 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 1/4 (Hombres)

12:22 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 2/4 (Hombres)

12:29 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 3/4 (Hombres)

12:36 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 4/4 (Hombres)

12:55 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 1/4 (Mujeres)

13:02 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 2/4 (Mujeres)

13:09 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 3/4 (Mujeres)

13:15 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina Heptatlón, combinadas (Mujeres)

13:16 horas (CEST): 200 m, Eliminatoria 4/4 (Mujeres) Sesión vespertina: 20:00 horas (CEST): Lanzamiento de Jabalina Decatlón, combinadas (Hombres)

20:00 horas (CEST): Salto con Pértiga, Final (Mujeres)

20:30 horas (CEST): 800 m, Semifinal 1/3 (Mujeres)

20:37 horas (CEST): 800 m, Semifinal 2/3 (Mujeres)

20:44 horas (CEST): 800 m, Semifinal 3/3 (Mujeres)

20:50 horas (CEST): Triple Salto, Final (Hombres)

21:00 horas (CEST): 800 m, Semifinal 1/3 (Hombres)

21:07 horas (CEST): 800 m, Semifinal 2/3 (Hombres)

21:14 horas (CEST): 800 m, Semifinal 3/3 (Hombres)

21:17 horas (CEST): Homenaje a Orlando Ortega

21:25 horas (CEST): 800 m Heptatlón, combinadas (Mujeres)

21:35 horas (CEST): 3.000 m obstáculos, Final (Mujeres)

21:50 horas (CEST): Lanzamiento de Martillo, Final (Mujeres)

21:55 horas (CEST): 1.500 m Decatlón, combinadas (Hombres)

22:10 horas (CEST): 5.000 m, Final (Hombres)

22:35 horas (CEST): 400 m vallas, Final (Hombres)

22:45 horas (CEST): 400 m vallas, Final (Mujeres)

23:00 horas (CEST): 400 m, Final (Hombres)

23:10 horas (CEST): 400 m, Final (Mujeres)

Málaga acoge la 106ª edición del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que reparte 38 títulos entre las 42 pruebas del programa (21 masculinas y 21 femeninas). Hay más de 750 inscripciones repartidas entre las distintas disciplinas, a las que se suman los ocho equipos clasificados en cada una de las cuatro pruebas de relevos.

Es la cuarta vez que la capital malagueña organiza el campeonato, tras las citas de 1996 en el C.D. de Carranque y de 2005 y 2011 en el propio Estadio Ciudad de Málaga.

Dónde ver el Campeonato de España de Atletismo en directo y online

En España, para no perderte detalle del primer día del Campeonato de España de Atletismo al aire libre, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 09:30 horas (CEST) y también se puede seguir en el canal de Youtube de RFEA TV se podrá seguir online de manera íntegra.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.