Programa del Campeonato de España de Atletismo 2026 del 24 de julio: horarios, TV y dónde ver en directo

El Campeonato de España Absoluto de Atletismo al Aire Libre 2026 se disputa en Málaga y arranca hoy viernes 24 de julio con la disputa de la primera jornada de competición, repartida en dos sesiones, de mañana y de noche.

En la que es la última gran cita antes del Europeo de Birmingham, la delegación nacional abre el campeonato con nombres propios como el de Abel Jordán, favorito en los 100 metros con un crono de 10.10, o el de Daniel Arce, líder de los 3.000 obstáculos con 8:11.42, ambos con opciones de título ya desde esta primera jornada.

También estarán en la pista malagueña nombres como los marchadores Paul McGrath y Miguel Ángel López o el lanzador de disco, Diego Casas.

En cuanto a las pruebas femeninas, este viernes entran en acción la lanzadora Laura Redondo o María Forero, que buscará el oro en los 5.000 metros. Y también estará María Isabel Pérez, gran favorita en los 100.

Programa del Campeonato de España de Atletismo hoy

DÍA 1 | Viernes 24 de julio Sesión matinal: 09:30 horas (CEST): 100 m Decatlón, combinadas 1/2 (Hombres)

09:35 horas (CEST): 100 m Decatlón, combinadas 2/2 (Hombres)

09:45 horas (CEST): 100 m vallas Heptatlón, combinadas 1/2 (Mujeres)

09:50 horas (CEST): 100 m vallas Heptatlón, combinadas 2/2 (Mujeres)

10:00 horas (CEST): 10.000 m Marcha, Final (Hombres)

10:10 horas (CEST): Salto de Longitud Decatlón, combinadas (Hombres)

10:25 horas (CEST): Salto de Altura Heptatlón, combinadas (Mujeres)

11:05 horas (CEST): Lanzamiento de Disco, Final (Mujeres)

11:10 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 1/4 (Hombres)

11:15 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 2/4 (Hombres)

11:20 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 3/4 (Hombres)

11:25 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 4/4 (Hombres)

11:35 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 1/4 (Mujeres)

11:40 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 2/4 (Mujeres)

11:40 horas (CEST): Lanzamiento de Peso Decatlón, combinadas (Hombres)

11:45 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 3/4 (Mujeres)

11:50 horas (CEST): 100 m, Eliminatoria 4/4 (Mujeres)

12:00 horas (CEST): 400 m, Semifinal 1/3 (Hombres)

12:06 horas (CEST): 400 m, Semifinal 2/3 (Hombres)

12:12 horas (CEST): 400 m, Semifinal 3/3 (Hombres)

12:25 horas (CEST): 400 m, Semifinal 1/3 (Mujeres)

12:31 horas (CEST): 400 m, Semifinal 2/3 (Mujeres)

12:37 horas (CEST): 400 m, Semifinal 3/3 (Mujeres) Sesión vespertina: 20:00 horas (CEST): Salto de Altura Decatlón, combinadas (Hombres)

20:00 horas (CEST): Lanzamiento de Peso Heptatlón, combinadas (Mujeres)

20:00 horas (CEST): Triple Salto, Final (Mujeres)

20:10 horas (CEST): Salto con Pértiga, Final (Hombres)

20:15 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 1/3 (Hombres)

20:21 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 2/3 (Hombres)

20:27 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 3/3 (Hombres)

20:35 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 1/3 (Mujeres)

20:41 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 2/3 (Mujeres)

20:47 horas (CEST): 400 m vallas, Semifinal 3/3 (Mujeres)

21:00 horas (CEST): 100 m, Semifinal 1/2 (Hombres)

21:05 horas (CEST): 100 m, Semifinal 2/2 (Hombres)

21:15 horas (CEST): 100 m, Semifinal 1/2 (Mujeres)

21:20 horas (CEST): 100 m, Semifinal 2/2 (Mujeres)

21:25 horas (CEST): Lanzamiento de Disco, Final (Hombres)

21:35 horas (CEST): 200 m Heptatlón, combinadas 1/2 (Mujeres)

21:40 horas (CEST): 200 m Heptatlón, combinadas 2/2 (Mujeres)

21:50 horas (CEST): Salto de Longitud, Final (Mujeres)

21:55 horas (CEST): 3.000 m obstáculos, Final (Hombres)

22:20 horas (CEST): 5.000 m, Final (Mujeres)

22:45 horas (CEST): 400 m Decatlón, combinadas 1/2 (Hombres)

22:51 horas (CEST): 400 m Decatlón, combinadas 2/2 (Hombres)

23:00 horas (CEST): 100 m, Final (Hombres)

23:10 horas (CEST): 100 m, Final (Mujeres)



Málaga acoge la 106ª edición del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que reparte 38 títulos entre las 42 pruebas del programa (21 masculinas y 21 femeninas). Hay más de 750 inscripciones repartidas entre las distintas disciplinas, a las que se suman los ocho equipos clasificados en cada una de las cuatro pruebas de relevos.

Es la cuarta vez que la capital malagueña organiza el campeonato, tras las citas de 1996 en el C.D. de Carranque y de 2005 y 2011 en el propio Estadio Ciudad de Málaga.

Dónde ver el Campeonato de España de Atletismo en directo y online

En España, para no perderte detalle del primer día del Campeonato de España de Atletismo al aire libre, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 09:30 horas (CEST) y también se puede seguir en el canal de Youtube de RFEA TV se podrá seguir online de manera íntegra.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.