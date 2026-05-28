Probamos el Huawei Watch GT Runner 2: el reloj más ligero de su categoría que avisa por voz si te acercas al límite

El Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition hace las dos cosas, y la segunda te pilla desprevenido la primera vez que ocurre. En plena sesión de series, cuando la frecuencia cardíaca se dispara y el cuerpo empieza a acercarse al límite, el reloj emite un mensaje de voz: "Rebaja el ritmo." No vibra simplemente. Te habla. Es un detalle pequeño, pero en ese momento, con las pulsaciones al máximo, resulta llamativo y eficaz.

Tras tres semanas y muchas pruebas con este reloj en la muñeca y lo primero que sorprende es lo que no se nota: el peso. Con una carcasa de titanio de grado aeroespacial y apenas 34,5 gramos sin correa, el GT Runner 2 es uno de los relojes de running más ligeros de su categoría.

Ni el Garmin Forerunner 970 ni el Coros Pace 4, sus rivales directos, ofrecen titanio a este nivel de peso. En rodajes largos, ese gramo de menos no es un argumento de folleto: se agradece.

Así es el exclusivo HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition / HUAWEI

El otro gran argumento técnico es el GPS con antena flotante 3D, una arquitectura que Huawei ha rediseñado completamente extrayendo la antena de la placa base y colocándola en el exterior del reloj.

El resultado en ciudad es notable: menos errores de traza en calles estrechas, mejor cobertura bajo edificios y túneles. En los entrenos por zona urbana el mapa final del recorrido coincide con la realidad de forma muy fiel, algo que no siempre ocurre con otros relojes de gama media.

La batería es otro punto fuerte sin matices. Hasta 32 horas con GPS activo y 14 días en uso normal. Para un reloj tan fino, esos números son difíciles de igualar. Nosotros lo hemos llevado durante días seguidos sin necesidad de cargarlo entre entrenos, lo que en la práctica significa una preocupación menos antes de salir a correr.

Medir el lactacto en tiempo real

En cuanto a las métricas, el reloj ofrece estimación del umbral de lactato en tiempo real, potencia de carrera y el llamado Índice de Capacidad de Carrera (RAI), datos que hasta ahora requerían analíticas de sangre o laboratorio. La pantalla AMOLED de 3.000 nits garantiza visibilidad total con sol directo, al nivel del Apple Watch Ultra 3 pero a mitad de precio.

Ahora lo que no convence tanto. La correa AirDry, que Huawei presenta como protagonista del producto y que aparece en toda la comunicación de Kipchoge, tiene un punto débil real: las pieles sensibles o atópicas lo van a pasar mal con ella. La textura tejida acumula humedad en esfuerzos prolongados y puede generar irritación.

Así es la correa AirDry / HUAWEI

La correa de fluoroelastómero incluida funciona mejor en estos casos pero resulta contradictorio que el reloj "de running" se presente siempre con una correa que no es la más recomendable para correr con sudor intenso.

El Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition cuesta 369 euros y compite de tú a tú con rivales que cuestan lo mismo o más con peores materiales. Si buscas un reloj ligero, preciso y con una batería que aguanta de verdad, es una opción muy sólida.