El principal problema de los gimnasios no es ni la falta de clientes ni la falta de recursos: escasean los perfiles de entrenadores preparados

Desde hace unos meses, se está hablando de una gran crisis dentro del mundo del fitness que tiene que ver con algo que los expertos observan en los gimnasios. No obstante, la problemática no tendría que ver con una falta de clientes o de recursos, sino con otro pilar esencial de estos establecimientos.

Hablamos, concretamente, de la ausencia de personal cualificado en materia de entrenamiento personal. Según un reciente informe de la ISSA, se trata de un sector que irá creciendo con el paso de los años, aunque muchos gimnasios deberán encarar un complicado desafío a medio plazo.

Una mujer en el gimnasio / Imagen de archivo

El gran reto de los gimnasios: formar mejor y depender menos de la IA

El informe en cuestión hace mención a un concepto crucial para comprender qué está pasando con los gimnasios actualmente, el cual recibe el nombre de ¨readiness gap¨. Este último hace referencia a esa intención de crecimiento que muchos gimnasios tienen y se está viendo ralentizada ante la falta de personal cualificado.

El problema aquí no consiste en que no haya trabajadores dispuestos a ejercer su labor en el mundo del fitness, sino que los gimnasios y escuelas deportivas no ofrecen una formación que cubra las competencias necesarias que deberán desarrollar para los próximos años, según vaya creciendo el mercado laboral.

En este sentido, eso sí, el informe de la ISSA es bastante esperanzador al respecto: se prevé que el empleo del sector de entrenadores personales experimente un crecimiento de un 12% entre este año y el próximo 2026 en Estados Unidos, lo cual podría extrapolarse a otras regiones del mundo con necesidades parecidas.

En cuanto a la formación, el informe señala que la problemática tiene que ver con una falta de mentoring en aspectos tan importantes como la anatomía y fisiología humana, siendo una parte crucial que todo entrenador personal debe conocer con el objetivo de adaptarse lo máximo posible a su cliente.

Sin embargo, formar de forma adecuada a un entrenador no solo depende de esto último, sino de desarrollar habilidades sociales que le permitan desempeñar su trabajo de tal forma que consiga fidelizar clientes. Algo que se lleva a cabo a través de una escucha activa, así como de una comprensión extensa de cómo funciona el negocio para el que trabaja.

Una mujer entrenando en el gimnasio / Imagen de archivo

Esto último es crucial de cara a entender cómo cambiará este mercado laboral ante el desarrollo de la inteligencia artificial. En este sentido, el ISSA sostiene que la IA será capaz de diseñar entrenamientos basándose en los datos del cliente, pero no servirá a la hora de acompañarlo emocionalmente en su proceso.

Ahí es donde entrará la figura del entrenador personal a partir de la próxima década conforme las escuelas pulan sus métodos de formación de cara a preparar a los instructores para desempeñar una vida laboral satisfactoria dentro del mundo del fitness.